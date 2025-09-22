Hollywoods größter Pechvogel: Dieser Schauspieler wäre fast Spider-Man, Batman und Superman geworden

Fast wäre dieser Schauspieler zum beliebten Superhelden geworden.

So ziemlich jeder Filmfan kennt Jake Gyllenhaal, aber nur die wenigsten wissen, dass der Schauspieler außerordentliches Casting-Pech hat. Gyllenhaal war nämlich gleich mehrmals kurz davor, einen Comic-Helden auf der großen Leinwand zu verkörpern – nur hat es nie geklappt. Das ist die Story, wie Jake Gyllenhaal fast Spider-Man, Batman und Superman geworden wäre.

Jake Gyllenhaal hat einfach kein Rollen-Glück

Heute genießt der erste Spider-Man-Film von Regisseur Sam Raimi Kultstatus. In der Hauptrolle: Tobey Maguire, der durch die Rolle unsterblich wurde und für viele Fans nach wie vor der legendärste Spider-Man ist. Dabei wäre die Rolle um ein Haar im zweiten Film an Jake Gyllenhaal gegangen.

Maguire hatte nämlich starke Rückenschmerzen und die Produzenten machten sich Sorgen, dass er die körperlich anstrengende Rolle nicht mehr packen würde, also wurde Jake Gyllenhaal als Ersatz in Betracht gezogen. Schlussendlich kam es aber anders und Gyllenhaal sagt dazu heute:

Die Wahrheit ist, dass Tobey letzten Endes Spider-Man ist. Es gab in meiner Karriere so viele Rollen, in denen ich gegen einen anderen Schauspieler antreten musste oder bei denen etwas passiert ist, was möglicherweise hätte passieren können, aber nicht passiert ist. Letztendlich glaube ich: Wenn ein Schauspieler eine Figur spielt, insbesondere in einem Film, dann gehört die Figur ihm, und damit basta. (Quelle Slashfilm

2005 erschien dann Batman Begins mit Christian Bale in der Rolle des dunklen Ritters. Auch hier war Jake Gyllenhaal einer der Top-Kandidaten für den DC-Helden. Und auch wenn es damals nicht geklappt hat, so hofft der Schauspieler immer noch auf seine Chance, denn seiner Ansicht nach wäre es eine Ehre, Batman zu spielen (Quelle: Deadline).

Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. 2006 kam schließlich Superman Returns in die Kinos. Für die Rolle von Clark Kent aka Superman wurde ein junges, unbekanntes Gesicht gesucht. Das wurde Gyllenhaal beim Casting zum Verhängnis. Denn durch Filme wie Donnie Darko, The Day After Tomorrow und vor allem Brokeback Mountain, der ein Jahr zuvor lief, war der Schauspieler schon zu bekannt, weshalb die Wahl auf Brandon Routh fiel.

Immerhin durfte er gegen Spider-Man kämpfen

Inzwischen sind diese verlorenen Castings um die 20 Jahre her und in der Filmkarriere von Jake Gyllenhaal hat sich viel getan. Zum Comic-Held hat es zwar bisher nicht gereicht, aber zumindest war der Schauspieler 2019 als Spider-Man-Bösewicht Mysterio auf der großen Leinwand zu sehen.