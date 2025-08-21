Hollywoods Lieblings-Daddy: Vanessa Kirby verrät, warum Frauen Pedro Pascal lieben

Pedro Pascal hat sich zum „Hollywood-Daddy“ der Herzen gemausert. In „The Materialists“ startet er in eine neue Rolle, während „Fantastic Four“-Kollegin Vanessa Kirby erklärt, warum gerade seine Verletzlichkeit ihn so unwiderstehlich macht.

Pascal gehört zu den Schauspielern, die selbst in einer Rüstung und hinter einem Helm eine Wärme ausstrahlen. Das Internet hat ihm längst den Spitznamen „Daddy“ verliehen und meint damit nicht nur sein Aussehen, sondern vor allem diese Mischung aus Charisma, Humor und Geborgenheit, die Pascal in fast jeder Rolle verankert.

Am 21. August 2025 startet „The Materialists“ in den deutschen Kinos. In der romantischen Komödie zeigt Pascal erneut, warum er die Herzen eines globalen Publikums erobert hat.

Vom Space-Daddy zum Rom-Com-Charmeur

Ob als wortkarger Kopfgeldjäger Din Djarin in „The Mandalorian“, der Baby Yoda wie seinen eigenen Sohn beschützt, oder als Joel in „The Last of Us“, der für Ellie über Leichen geht: Pascal wurde für ganze Fankulturen zur Leinwand-Vaterfigur. Die sozialen Medien machten daraus den Internet-Daddy – ein Meme, ein Insider-Witz und zugleich eine ernsthafte Liebeserklärung.

In „The Materialists“ zeigt Pascal nun eine neue Seite: Keinen maskierten Rächer oder Überlebenskämpfer, sondern einen charmanten Gentleman in einer modernen Liebesgeschichte. Hier ist er nicht der schweigende Beschützer, sondern der schlagfertige Gegenpart in einer Rom-Com, die seinen Charme ungebremst wirken lässt. Schaut am besten selbst in den Trailer rein:

Vanessa Kirbys Blick hinter die Superhelden-Fassade

Parallel zu seiner Rom-Com-Premiere dreht Pascal bereits am Marvel-Film „Fantastic Four“, in dem er mit Vanessa Kirby vor der Kamera steht. Im Interview mit dem Stern beschrieb Kirby, wie Pascal ihre Arbeit beeinflusst hat:

„Ich wusste, dass er nicht den typischen männlichen Archetypen spielen würde, den man vielleicht erwarten würde. Und das tat er natürlich auch nicht. Er hat so viel Verletzlichkeit reingebracht. Es ist so selten, eine Beziehung zu spielen, in der beide Partner gleichberechtigt sind. Pedro ist ja eigentlich der Anführer. Aber er unterstützt mich und in der Rolle auch Sue. Er zeigte emotionale Verletzlichkeit in Situationen, in denen die Welt untergeht oder unser Baby in großer Gefahr ist. Und er hat nichts versteckt. Er fühlte es einfach.“ (Vanessa Kirby gegenüber Stern

Kirbys Einschätzung ergänzt das Bild, das Fans von ihm haben: Hinter dem Meme steckt ein Schauspieler, der weiß, dass wahre Anziehungskraft nicht aus Unnahbarkeit entsteht, sondern aus Nähe, Respekt und Mut zu Gefühlen.

Der „Daddy“-Effekt: Stärke durch Empathie

Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Stärke und Empathie, die den Daddy-Hype um Pascal befeuert. Er verkörpert oftmals Charaktere, die nicht von oben herab agieren, sondern an der Seite anderer. Männer, die ihre Zuneigung zeigen, die emotional präsent sind und die Verletzlichkeit nicht als Schwäche sehen. Das kommt nicht nur bei weiblichen Fans gut an, könnte aber erklären, warum gerade Frauen in Interviews immer wieder von seiner gefühlvollen Art schwärmen.

