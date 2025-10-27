Horror-Filme bei Disney+: Diese 15 sind nichts für schwache Nerven

Disney+ bietet auch Filme, die sich nciht für die ganze Familie eignen.© Zoonar / Jaque da Silva / IMAGO / Bearbeitung: GIGA 1 / 16

Wir haben 15 der besten Horror-Filme zusammengestellt, die auf Disney+ angeboten werden. Unter den ausgewählten Titeln befinden sich sowohl neue als auch ältere Filme, die alle gleichermaßen für Spannung beim Schauen sorgen.

