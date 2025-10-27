Horror-Filme bei Disney+: Diese 15 sind nichts für schwache Nerven

Wir haben 15 der besten Horror-Filme zusammengestellt, die auf Disney+ angeboten werden. Unter den ausgewählten Titeln befinden sich sowohl neue als auch ältere Filme, die alle gleichermaßen für Spannung beim Schauen sorgen.
Disneys eigener Streamingdienst hat weit mehr als die bekannten Animationsklassiker zu bieten. Diese Horror-Filme bei Disney+ haben es in sich.
#1 „The empty man“ (2020)
„The Empty Man“ ist ein Horrorfilm von David Prior. Alles beginnt damit, dass in einer Kleinstadt im mittleren Westen eine Gruppe von Teenagern verschwindet. Der Ex-Cop James Lasombra, welcher mit privaten Problemen zu kämpfen hat, beginnt den Fall zu erforschen. Dabei stößt er auf eine Gruppe von Okkultisten, die ein mystisches Schreckenswesen heraufbeschwören möchten: den Empty Man.
#2: „The Menu“ (2022)
„The Menu“ gewann beim Fantastic Fest den Publikumspreis. In dem Horrorthriller geht es um einen Abend in einem einzigartigen Restaurant, welches von dem gefeierten Koch Slowik auf einer Insel betrieben wird. Diesen Wunsch erfüllt sich das junge Paar Margot und Tyler. Doch bald wird klar, dass die Präsentation der Speisen überraschende und schockierende Züge annimmt.
#3: „Matriarch“ (2019)
Der auf Disney+ erschienene Horrorfilm „Matriarch“ ist nichts für schwache Nerven. Nach einem Autounfall landen die hochschwangere Rachel und ihr Mann Matt auf einem abgelegenen Gutshaus. Zunächst scheint die dort ansässige Familie nett und freundlich, doch bald zeigen diese ihr wahres Gesicht: Sie möchten Rachels Baby, und das um jeden Preis.
#4: „28 weeks later“ (2007)
„28 weeks later“ ist ein Horror- und Sci-Fi-Film aus dem Jahr 2007 sowie die Fortsetzung des Endzeit-Horror-Films „28 days later“. Das Vereinigte Königreich wurde von einem Wut-Virus befallen, welches Menschen in aggressive Zombies verwandelt. Als die Insel 28 Wochen nach dem Befall für sicher erklärt wird, kehren die Menschen zurück. Doch nicht nur die Menschen, auch das tödliche Virus ist zurück.
#5: „The Boogeyman“ (2023)
In diesem Horrorfilm aus dem Jahr 2023 dreht sich alles um den sogenannten „Boogeyman“. Die Kreatur hat es auf die Familie Harper abgesehen, welche um den Verlust der Mutter und Ehefrau trauert. Der Film basiert auf einer Idee des berühmten Bestseller-Autors Stephen King.
#6: „Das erste Omen“ (2024)
Bei dem Film „Das erste Omen“ handelt es sich um ein Prequel des Klassikers „Das Omen“ auf dem Jahr 1976. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Margaret, welche ein Leben als Nonne führen möchte und hierfür vor ihrem Gelübde nach Rom geschickt wird. In dem Waisenhaus, in welchem sie arbeitet, bemerkt sie schnell, dass unheimliche Dinge vor sich gehen.
#7: „Alien: Romulus“ (2024)
In „Alien: Romulus“ wird eine Gruppe Weltraum-Siedler mit einem furchteinflößenden Wesen konfrontiert, welchem sie auf einer verlassenen Raumstation begegnen.
#8: „Die Fährte des Grauens“ (2008)
Im Horrorfilm „Die Fährte des Grauens“ möchte ein Reporterteam in Afrika ein mordlustiges Krokodil filmen. Das Tier ist allerdings nicht das einzige Wesen, welches sich als gefährlicher Gegner entpuppt.
#9: „Hold your breath“ (2024)
„Hold your breath“ spielt in den 1930er Jahren und handelt von einer Mutter in Oklahoma, die davon überzeugt ist, dass ihre Familie von einem mysteriösen grauen Mann bedroht ist. Um sie zu beschützen, unternimmt sie drastische Schritte.
#10: „Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot“ (2019)
An ihrer Hochzeit erlebt die junge Grace in „Ready or not – Auf die Plätze, fertig, tot“ das wahre Gesicht der schwerreichen und zugleich exzentrischen Familie ihres neuen Ehemannes Alex Le Domas. Bei einer alten Tradition wird sie im Rahmen eines Spiels in die Familie eingeführt, bei welchem es für die Braut nicht nur um den Sieg, sondern um Leben oder Tod geht.
#11: „No one will save you“ (2023)
In „No one will save you“ hat sich die talentierte, jedoch einsame Künstlerin Brynn Adams vollkommen in ihr Zuhause zurückgezogen. Nur hier fühlt sie sich sicher und wohl. Als sie plötzlich eines Tages seltsame Geräusche aus dem Schlaf wecken, ändert sich alles schlagartig.
#12: „Jennifer’s Body“ (2009)
In „Jennifer’s Body“ fällt die schöne Cheerleaderin Jennifer einem satanischen Ritual zum Opfer. Doch sie erwacht wieder, mit einem unstillbaren Hunger auf Blut.
#13: „No Exit“ (2022)
Im Film „No Exit“ ist die Studentin Darby aus der Entzugsklinik ausgebrochen, um ihre kranke Mutter zu besuchen. Durch einen Schneesturm ist sie gezwungen, in einer abgelegenen Highway-Raststätte Schutz mit vier Fremden zu suchen. Es scheint, als gäbe es keinen Ausweg aus dieser aussichtslosen Situation.
#14: „Antlers“ (2021)
„Antlers“ spielt in einer texanischen Kleinstadt, in welcher es zu mysteriösen Todesfällen kommt. Die Opfer werden zerstückelt. Sheriff Paul Meadows wird beauftragt, dem Ganzen auf die Spur zu gehen.
#15: „The hills have eyes“ (2006)
„The hills have eyes“ ist bereits mehr als 10 Jahre alt und dennoch nach wie vor ein solider Horror-Schocker, in welchem die Familie Carter im Niemandsland strandet. Dort muss sie sich gegen durch Atomversuche mutierte Kreaturen behaupten.