„House of Guinness“: Alle Folgen auf Netflix streamen

Mit „House of Guinness“ stellt Netflix ein neues Historiendrama im Serienformat vor. Wir über euch den Überblick über Handlung und Cast.

„House of Guinness“ startet auf Netflix

Seit Donnerstag, dem 25. September 2025, ist es endlich so weit: Ihr könnt „House of Guinness“ auf Netflix streamen. Und das Beste? Alle acht Folgen wurden direkt veröffentlicht.

Darum geht es in „House of Guinness“

Die Serie spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und beleuchtet die Familie Guinness, deren Leben von ihrer Guinness-Brauerei in Dublin bestimmt wird. Nach dem Tod des bisherigen Familien- und Unternehmensoberhaupts Benjamin Guinness stehen Veränderungen an. Seinen vier Kindern geht es vor allem um ihr Erbe und die Übernahme der Brauerei.

Neben den persönlichen Schicksalen erzählt die Serie auch von den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit. Sowohl Dublin als Hauptsitz der Brauerei als auch New York spielt eine wichtige Rolle.

Das ist der Cast von „House of Guinness“

Die Söhne Arthur und Edward werden im Zentrum stehen, da ihnen die gemeinsame Leitung der Brauerei zufällt. Arthur Guinness wird von Anthony Boyle und Edward Guinness von Louis Partridge verkörpert. Die beiden anderen Geschwister spielen Emily Fairn und Fionn O’Shea. Der weitere Cast steht ebenfalls fest:

Schauspieler Rolle Anthony Boyle Arthur Guinness Louis Partridge Edward Guinness Emily Fairn Anne Guinness Fionn O'Shea Benjamin Guinness James Norton Sean Rafferty Niamh McCormack Ellen Cochrane Seamus O’Hara Patrick Cochrane Michael McElhatton John Potter Dervla Kirwan Aunt Agnes Guinness Michael Colgan Reverend Henry Gratton Danielle Galligan Lady Olivia Hedges David Wilmot Bonnie Champion Jessica Reynolds Lady Christine O'Madden Hilda Fay Sultan Ann Skelly Adelaide Guinness Elizabeth Dulau Lady Henrietta St Lawrence Jack Gleeson Byron Hedges

Hinter den Kulissen

Die Serie geht auf Steven Knight als Ideengeber zurück. Der Drehbuchautor steht ebenfalls hinter der Erfolgsserie „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“. Auch bei „House of Guinness“ werden Fans von britischem und irischem Humor und Stil auf ihre Kosten kommen.

Während das Bier vor der Kamera alkoholfrei gehalten wurde, hat der Cast hinter den Kulissen auch die alkoholische Variante probiert. Louis Partridge erzählte GQ im Interview, dass sein Rekord an einem Abend bei fünf Pint Guinness lag. Außerdem kam der Cast des Drehs auf den Geschmack guter Irish Pubs am Drehort Liverpool.