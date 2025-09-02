House of Guinness: alles zur kommenden Serie

Mit „House of Guinness“ stellt Netflix ein neues Historiendrama im Serienformat vor. Was bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Darum geht es in „House of Guinness"

Die Serie spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und beleuchtet die Familie Guinness, deren Leben maßgeblich vom Familienunternehmen, der Guinness-Brauerei in Dublin bestimmt wird.

Nach dem Tod des bisherigen Familien- und Unternehmensoberhaupts Benjamin Guinness stehen einschneidende Veränderungen an. Seinen vier Kindern geht es vor allem um ihr Erbe – und die Übernahme der Brauerei. Aber Benjamins letzter Wille stellt die Geschwister vor Herausforderungen und beeinflusst maßgeblich den weiteren Verlauf vieler Leben.

Neben den persönlichen Schicksalen erzählt die Serie auch von den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit. Neben Dublin als Hauptsitz der Brauerei spielt auch New York eine wichtige Rolle. Für die erste Staffel, die am 25. September auf Netflix erscheint, sind acht Episoden geplant.

Das ist der Cast

Vor allem die Söhne Arthur und Edward werden in den kommenden Episoden im Zentrum stehen, da ihnen die gemeinsame Leitung der Brauerei zufällt. Arthur Guinness wird von Anthony Boyle und Edward Guinness von Louis Partridge verkörpert. Die beiden anderen Geschwister spielen Emily Fairn (als Anne) und Fionn O’Shea als Benjamin.

Der weitere Cast steht ebenfalls fest:

Sean Rafferty, gespielt von James Norton

Ellen Cochrane, gespielt von Niamh McCormack

Patrick Cochrane, gespielt von Seamus O’Hara

John Potter, gespielt von Michael McElhatton

Aunt Agnes Guinness, gespielt von Dervla Kirwan

Reverend Henry Gratton, gespielt von Michael Colgan

Lady Olivia Hedges, gespielt von Danielle Galligan

Bonnie Champion, gespielt von David Wilmot

Lady Christine O'Madden, gespielt von Jessica Reynolds

Sultan, gespielt von Hilda Fay

Adelaide Guinness, gespielt von Ann Skelly

Lady Henrietta St Lawrence, gespielt von Elizabeth Dulau

Byron Hedges, gespielt von Jack Gleeson

Hinter den Kulissen

Die Serie geht auf Steven Knight als Ideengeber zurück. Der Drehbuchautor steht ebenfalls hinter der Erfolgsserie „Peaky Blinders – Gangs of Birmingham“. Auch bei „House of Guinness“ werden Fans von britischem und irischem Humor und Stil auf ihre Kosten kommen.

Während das Bier vor der Kamera alkoholfrei gehalten wurde, hat der Cast hinter den Kulissen auch die alkoholische Variante probiert. Louis Partridge erzählte GQ im Interview, dass sein Rekord an einem Abend bei fünf Pint Guinness lag. Außerdem kam der Cast des Drehs auf den Geschmack guter Irish Pubs am Drehort Liverpool.