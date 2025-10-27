„House of the Dragon“ Staffel 3: Dreharbeiten beendet – große Seeschlacht und neue Gesichter angekündigt

Eine heiß ersehnte Schlacht steht bevor: In Westeros spitzt sich der Drachentanz weiter zu. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „House of the Dragon“ sind abgeschlossen und Fans dürfen sich auf neue Gesichter, blutige Gefechte und die bisher größte Schlacht der Serie freuen.

Drehende und Startzeit: Staffel 3 kommt frühestens 2026

Laut Collider begannen die Dreharbeiten im März 2025 und wurden im Oktober 2025 beendet. Ein konkretes Startdatum steht noch aus. Vor Mitte 2026 sollte jedoch nicht mit einer Rückkehr nach Westeros gerechnet werden. In Deutschland wird Staffel 3 wieder bei Sky und WOW verfügbar sein.

Der Grund für die lange Pause: Der Produktionsaufwand der Serie ist enorm. Zudem möchte HBO seinem Veröffentlichungsplan treu bleiben und jedes Jahr nur eine „Game of Thrones“-Produktion starten. 2026 ist dafür „House of the Dragon“ vorgesehen. 2025 sollte zunächst das Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“ anlaufen, das rund 100 Jahre vor der Mutterserie spielt. Allerdings musste der Start auf Januar 2026 verschoben werden.

Seeschlacht an der Gurgel: Das große Blutbad der dritten Staffel

Den Auftakt von Staffel 3 bildet die Schlacht an der Gurgel, eine der vier großen Auseinandersetzungen, die für die kommenden Folgen geplant sind. Die Gurgel – eine Meerenge zwischen Drachenstein und der Schwarzwasserbucht – wird zur entscheidenden Front im Kampf zwischen Team Schwarz (Rhaenyra Targaryen) und Team Grün (Aegon II.).

Besonders wichtig ist diese Enge für Handelsschiffe und die Versorgung des Kapitols von Westeros. Diese wird jedoch von den Velaryons blockiert, um so die Hauptstadt zu in Rhaenyras Namen zu schwächen. Mit der Flotte von Corlys Velaryon zieht Prinz Jacaerys Velaryon in die Schlacht gegen die Triarchie, die verfeindet mit Daemon und Rhaenyra sind und die Blockade aufbrechen wollen.



Die massive und epische Schlacht braucht nach Angaben von Showrunner Ryan Condal einige Zeit an Vorbereitung, um ihr gerecht zu werden:

„Nach dem, was wir jetzt wissen, dürfte es das bisher größte Projekt sein, das wir auf die Beine gestellt haben. Und wir wollten einfach die Zeit und den Raum haben, um das auf einem Niveau zu tun, das die Fans begeistern und zufriedenstellen wird, und zwar auf die Art und Weise, die sie verdient haben.“ (Quelle: Sky

Neue Gesichter im Cast

Neben bekannten Stars wie Emma D’Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon) und Olivia Cooke (Alicent) gibt es spannende Neuzugänge:

Figur Schauspieler Zugehörigkeit Ormund Hohenturm James Norton Team Grün Ser Roderick Dustin Tommy Flanagan Team Schwarz Ser Torrhen Manderly Dan Fogler Team Schwarz Alysanne Schwarzhain Annie Shapero Team Schwarz

„HotD“ Staffel 4 ist bereits in Planung

Nicht nur die dritte, sondern auch die vierte Season hat grünes Licht bekommen, sodass sich Anhänger der Geschichten von George R.R. Martin noch auf viele Stunden Serien-Material freuen dürfen.

Laut dem Serienschöpfer Martin sollen sowohl die dritte als auch die vierte Staffel bereits in Arbeit sein (Quelle: Collider). Für den produzierenden Sender HBO ist „House of the Dragon“ nach dem Ende von „Game of Thrones“ das Aushängeschild und die Buchvorlage „Feuer & Blut“ bietet noch viele Geschichten, die es rund um das Haus Targaryen zu erzählen gibt.

Wie viele Staffeln von „HotD“ wird es geben?

Achtung, es folgen mögliche Spoiler: Für die dritte Staffel wird mit einer riesigen Schlacht gerechnet. Das Gefecht sollte bereits in der zweiten Season ausgetragen werden, wurde aber aus nicht näher genannten Gründen verschoben.

Wie viele Staffeln von „House of the Dragon“ geplant sind, wurde von HBO nicht offiziell bekannt gegeben. Es gibt aber Berichte, dass ein Team für die Planung von einer dritten und einer vierten Staffel gebildet wurde. Der Showrunner Ryan Condal und George R.R. Martin sollen sich aber noch nicht einig darüber sein, wie viele Staffeln es insgesamt geben wird, wobei man nach früheren Aussagen Martins auf 4 Staffeln „HotD“ schließen könnte.