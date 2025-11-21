„House of the Dragon“ Staffel 3: Erste Bilder, größte Schlacht der Serie & Staffel 4 bestätigt

Westeros steht vor einer neuen Eskalation: In der dritten Staffel von House of the Dragon tobt der Drachentanz heftiger denn je – mit der bisher größten Schlacht der Serie. Inzwischen sind die Dreharbeiten abgeschlossen, neue Charaktere wurden angekündigt und es gibt nicht nur erste Bilder, sondern auch gleich doppelt Grund zur Vorfreude für alle Fans.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Alle Folgen im Stream sehen

Staffel 3 kommt – aber frühestens 2026

Die Dreharbeiten begannen bereits im März 2025 und wurden im Oktober 2025 abgeschlossen. Damit steht fest: Staffel 3 befindet sich nun in der Postproduktion. Ein konkretes Startdatum wurde noch nicht veröffentlicht, doch vor Mitte 2026 ist mit einem Release nicht zu rechnen. In Deutschland wird die neue Staffel wieder bei Sky und WOW im Stream verfügbar sein.

Anzeige

Die lange Wartezeit hat gleich mehrere Gründe: die aufwendigen Dreharbeiten, das hohe Produktionsniveau und ein klarer Veröffentlichungsplan von HBO. Der Sender plant, jährlich nur eine Produktion aus dem „Game of Thrones“-Universum zu veröffentlichen. 2025 sollte daher zunächst das Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“ (auch bekannt als „Tales of Dunk and Egg“) erscheinen – allerdings mit Verspätung: Statt 2025 soll die Mini-Serie mit sechs Episoden erst im Januar 2026 starten.

Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:40 Uhr

Anzeige

Erste Bilder zu Staffel 3 veröffentlicht

Für alle, die es kaum erwarten können: Es wurden bereits erste offizielle Szenenbilder aus der dritten Staffel von „House of the Dragon“ veröffentlicht. Sie zeigen unter anderem Rhaenyra mit ihrer Krone in der Hand, und eine Kriegs-Kulisse mit Daemon im Mittelpunkt:

Rhaenyra und die Krone ihres Vaters – die nun ihre eigene ist. (© HBO) Daemon verschlägt es auf ein Schlachtfeld. (© HBO)

Anzeige

Die Schlacht an der Gurgel: Ein blutiges Spektakel

Den Auftakt von Staffel 3 bildet die Schlacht an der Gurgel, eine der vier großen Auseinandersetzungen, die für die kommenden Folgen geplant sind. Die Gurgel – eine Meerenge zwischen Drachenstein und der Schwarzwasserbucht – wird zur entscheidenden Front im Kampf zwischen Team Schwarz (Rhaenyra Targaryen) und Team Grün (Aegon II.).

Besonders wichtig ist diese Enge für Handelsschiffe und die Versorgung des Kapitols von Westeros. Diese wird jedoch von den Velaryons blockiert, um so die Hauptstadt zu in Rhaenyras Namen zu schwächen. Mit der Flotte von Corlys Velaryon zieht Prinz Jacaerys Velaryon in die Schlacht gegen die Triarchie, die verfeindet mit Daemon und Rhaenyra sind und die Blockade aufbrechen wollen.



Die massive und epische Schlacht braucht nach Angaben von Showrunner Ryan Condal einige Zeit an Vorbereitung, um ihr gerecht zu werden:

„Nach dem, was wir jetzt wissen, dürfte es das bisher größte Projekt sein, das wir auf die Beine gestellt haben. Und wir wollten einfach die Zeit und den Raum haben, um das auf einem Niveau zu tun, das die Fans begeistern und zufriedenstellen wird, und zwar auf die Art und Weise, die sie verdient haben.“ (Quelle: Sky

Anzeige

Neue Gesichter im Cast

Neben bekannten Stars wie Emma D’Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon) und Olivia Cooke (Alicent) gibt es spannende Neuzugänge:

Figur Schauspieler Zugehörigkeit Ormund Hohenturm James Norton Team Grün Ser Roderick Dustin Tommy Flanagan Team Schwarz Ser Torrhen Manderly Dan Fogler Team Schwarz Alysanne Schwarzhain Annie Shapero Team Schwarz

Anzeige

Staffel 4 offiziell bestätigt – Westeros bleibt erhalten

Neben Staffel 3 dürfen sich Fans auch auf eine vierte Staffel von „House of the Dragon“ freuen. Diese wurde inzwischen offiziell bestätigt. Laut dem Serienschöpfer Martin sollen sowohl die dritte als auch die vierte Staffel bereits in Arbeit sein (Quelle: Collider). Für den produzierenden Sender HBO ist „House of the Dragon“ nach dem Ende von „Game of Thrones“ das Aushängeschild und die Buchvorlage „Feuer & Blut“ bietet noch viele Geschichten, die es rund um das Haus Targaryen zu erzählen gibt.

Wie viele Staffeln von „HotD“ wird es geben?

Achtung, es folgen mögliche Spoiler:



Für die dritte Staffel wird mit einer riesigen Schlacht gerechnet. Das Gefecht sollte bereits in der zweiten Season ausgetragen werden, wurde aber aus nicht näher genannten Gründen verschoben.

Wie viele Staffeln von „House of the Dragon“ geplant sind, wurde von HBO nicht offiziell bekannt gegeben. Es gibt aber Berichte, dass ein Team für die Planung von einer dritten und einer vierten Staffel gebildet wurde. Der Showrunner Ryan Condal und George R.R. Martin sollen sich aber noch nicht einig darüber sein, wie viele Staffeln es insgesamt geben wird, wobei man nach früheren Aussagen Martins auf maximal 4 Staffeln „HotD“ schließen könnte.

Was kommt sonst noch im „GoT“-Universum?

2026 wird nicht nur Staffel 3 von „HotD“ erscheinen, sondern auch das Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“ starten. Die Mini-Serie spielt etwa 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und erzählt die Geschichte von Ser Duncan dem Großen (Dunk) und seinem jungen Begleiter Egg, dem späteren König Aegon V.