Hulk Hogan als Playmobil-Figur?! WWE und Playmobil starten wilde Kooperation

Die deutsche Traditionsmarke Playmobil hat eine weltweite Lizenzpartnerschaft mit der WWE abgeschlossen. Fans dürfen sich demnach auf einige Playmobil-Versionen ihrer Lieblings-Stars freuen.

WWE 🤝 Playmobil

Ab Juli 2026 wird es offizielle Wrestling-Figuren geben. Das komplette Line-Up wurde noch nicht bekanntgegeben, die ersten Stars aber schon präsentiert. So werden Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hulk Hogan in den Playmobil-Ring steigen.

Diese 4 Figuren wurden bereits gezeigt. (© PLAYMOBIL/WWE®)

Der Schritt ist Teil einer neuen Markenstrategie, die Playmobil seit einiger Zeit konsequent verfolgt. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentierte das Unternehmen eine klare Neuausrichtung: Mehr Kooperationen mit großen Entertainment-Franchises, um neue Zielgruppen zu erreichen. Schon jetzt gibt es einige Lizenz-Sets, die vor allem an das Nostalgie-Gefühl von erwachsenen Junggebliebenen appellieren. Dazu gehören zum Beispiel die Sets zum A-Team-Van, dem fliegenden DeLorean aus Zurück in die Zukunft oder K.I.T.T. aus Knight Rider. Mit den Wrestling-Figuren bringt man sowohl aktuelle Stars als auch Legenden in den Ring.

Wann kommen die Playmobil-Figuren von WWE?

Die ersten Produkte sollen zeitgleich in Nordamerika, Europa und weiteren Märkten erscheinen. Das Sortiment wird voraussichtlich sowohl klassische Figuren-Sets als auch Sondereditionen für Sammler umfassen.

Die Idee, Wrestling und Playmobil zu vereinen, wirkt zunächst überraschend – auf den zweiten Blick aber genial. WWE ist seit über 40 Jahren ein weltweites Popkultur-Phänomen, das Millionen Menschen durch eine Mischung aus Athletik, Drama und Storytelling begeistert. Genau diese Mischung will Playmobil nun auf seine eigene Weise erzählen: als Sammel- und Spielwelt, in der Kinder und Fans ihre eigenen Kämpfe, Allianzen und Heldengeschichten erschaffen. Laut Playmobil-Vorstand Bahri Kurter ist die Kooperation ein weiterer Schritt, um die Marke tiefer in der Popkultur zu verankern.

„Mit der Zusammenarbeit mit WWE bringen wir zwei Welten zusammen, die Millionen Menschen begeistern: das fantasievolle Storytelling unserer Marke und die eindrucksvollen Charaktere von WWE.“

Für die WWE ist die Partnerschaft mit Playmobil ein weiterer Beweis dafür, wie tief die Marke in der Popkultur verankert ist. Mit TV-Formaten, Live-Events und digitalem Content erreicht WWE weltweit Millionen von Fans. Das ist ein perfektes Umfeld, um Playmobil einem globalen Publikum neu zu präsentieren.

Wer braucht denn sowas? Na, ich! Puh, ich war nie der größte Playmobil-Fan, aber mit den neuen Wrestling-Figuren haben sie mich. Mal sehen, ob ich im kommenden Sommer schwach werde. Das passiert wohl spätestens, wenn sie Bret „The Hitman“ Hart bringen. Bis dahin muss aber noch Platz in der Sammelvitrine geschaffen werden. Martin Maciej

