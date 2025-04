Hurricane 2025: Line-up, Tickets und Termine

Liebt ihr Live-Musik? Dann solltet ihr euch auf keinen Fall die Erfahrung eines Rock-Festivals wie Hurricane nicht entgehen lassen. Hier könnt ihr über 3 Tage aberdutzende Bands live hören, neue Freunde kennenlernen und einfach abfeiern. Damit euer Festivalbesuch reibungslos abläuft, haben wir für euch hier die wichtigsten Infos rundum Ticketkauf, Camping, Lineup und mehr vom Hurricane Festival 2025 zusammengefasst.

Wolltet ihr zu Rock am Ring, aber habt keine Tickets mehr bekommen? Zum Glück sieht die deutsche Festivallandschaft alles andere als mau aus, und ihr könnt auf viele andere fantastische Festivals überall in der Republik ausweichen – und dazu gehört auch das bekannte Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel. Doch vor dem Ticketkauf solltet ihr euch erstmal ausgiebig darüber informieren, wer wo wann spielt und was euch sonst so in Scheeßel erwartet.

FAQ Wie viel kostet das Festivalticket inkl. Camping? Stand 03.05.25 kostet der Festivalpass mit Camping (normal oder grün) 259€. Es wird womöglich wie 2024 im Laufe von April/Mai auch Tagespässe zum Kauf geben. Wann und wo findet Hurricane Festival statt? Das Festival findet zwischen dem 19. bis 23. Juni 2025 im niedersächsischen Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg statt. Was kostet das Parkticket für das Festival? Das Parkticket kostet vorausichtlich 15€, das kann aber laut dem Veranstalter vor Ort teurer ausfallen.

Allgemeine Infos über Hurricane Festival

Seit 1997 begeistert das Hurricane Festival auf der Motorrad-Sandrennbahn Eichenring im niedersächsischen Scheeßel Musikfans mit seiner bunten Mischung aus Weltstars und Newcomers. Hier feier ihr mit über 75.000 gleichgesinnter Rocker und Co. über drei Tage ab, bis euch der Nacken vor lauter Headbangen wehtut. Das sind die wichtigsten Infos zum Hurricane Festival:

Wann : 19.-23. Juni 2025, Mainacts zwischen Freitag und Sonntag

: 19.-23. Juni 2025, Mainacts zwischen Freitag und Sonntag Wo : Motor Sport Club EIchenring eV, Westerveseder Landstraße, 27383 Scheeßel

: Motor Sport Club EIchenring eV, Westerveseder Landstraße, 27383 Scheeßel Musikrichtung: Rock, Alternative, Independent, Electro, Rap und Pop

Übrigens: Bei Hurricane Festival handelt es sich um das „Schwester“-Festival von dem Southside Festival, welches zeitgleich und mit gleichem Lineup (ähnlich wie Rock am Ring und Rock im Park) im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck stattfindet. Und wenn es euch eher nach Bayern oder Berlin zieht, könnt ihr alternativ euch Tickets für das Summer Breeze 2025 oder Lollapalooza 2025 besorgen.

Auf der Seite vom Hurricane Festival könnt ihr bis zum 13. April 2025 für eure Favoriten abstimmen. Ist da womöglich euer nächster Lieblingskünster dabei?

Lineup

In den fast 30 Jahren Festivalgeschichte haben schon diverse Stars des Rock- und Pophimmels das Hurricane Festival besucht, wie zum Beispiel Ed Sheeran, Bring Me The Horizon und Die Ärzte. Auf vier Bühnen werdet ihr über 70 verschiedene Künstler von groß und klein kennenlernen oder eure Lieblingsbands wiedersehen können.

Erst vor kurzem, am 18. März 2025, wurden 17 neue Bands für das Hurricane-Festival bekanntgegeben, darunter Größen wie Rise Against, Kneecap und auch der Comedian Jan Böhmermann mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Es sollen aber noch weitere Ankündigungen folgen. Zuerst möchten wir euch die großen Stars des diesjährigen Hurricane Festivals 2025 vorstellen:

Solltet ihr zu den Fans der genannten Künster gehören, aber es doch nicht zu Hurricane Festival schaffen können, verzagt nicht: Viele von ihnen machen 2025 neben ihrer Festival-Auftritt auch eine separate Tour und ihr könnt über die Verlinkungen euch mit etwas Glück noch Tickets sichern und sie doch noch live sehen.

Das vollständige Lineup ist wesentlich umfangreicher. Nachfolgend findet ihr eine alphabetische Aufzählen, wenn ihr wissen wollt, wann welcher Künstler genau spielt, besucht gerne die Timetable von Hurricane Festival. Neben der viele tollen Musikern wird auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer einen Beitrag auf dem Festival bringen und humorvoll über die Klimakrise aufklären. Auf diese Acts könnt ihr euch also freuen:

Künstler Stil Reinhören 070 Shake Rap Spotify 102 Boyz Hip-Hop Spotify 01099 Rap Spotify Amyl & The Sniffers Rock Spotify Antilopen Gang Hip-Hop, Rap Spotify Apashe Dance, Electronic Spotify Bad Nerves Punk Spotify Bennett Dance, Electronic Soundcloud Berq Pop Spotify Bibiza Hip-Hop, Rap Spotify Big Special Indie-Rock Spotify Blackout Problems Alternative, Rock Spotify Blond Indie-Pop Amazon Music Circa Waves Indie-Rock Spotify Creeds Techno Spotify Dayseeker Rock Spotify Djo Pop, Rock Spotify Freddie Dredd Rap Spotify Friedberg Alternative, Pop Spotify Girl in Red Indie-Pop Spotify Hot Milk Rock Spotify Hot Water Music Post-Punk-Hardcore Spotify Ikkimel Rap Spotify Irie Révoltés Reggae, Dancehall, Ska, Punk Spotify Jan Böhmermann & Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld Klassik, Parody Spotify Jimmy Eat World Rock, Alternative/Indie Spotify Kadavar Rock Spotify Kafvka Hip-Hop, Rap Spotify Kalte Liebe Dance, Electronic Spotify Kate Nash Pop, Rock, Alternative/Indie Spotify Kneecap Hip-Hop Spotify Lagwagon Punkrock Spotify Landmvrks Metalcore Spotify Lucy Dacus Indie-Rock Spotify Marlo Grosshardt Pop Spotify Mehnersmoos Hip-Hop, Rap Spotify Mothica Alternative/Indie Spotify Motionless In White Metalcore Spotify Nova Twins Rock Spotify Parcels Alternative/Indie Spotify Paris Paloma Alternative/Indie Spotify Pretty Pink Dance, Electronic Spotify Querbeat Indie-Pop Spotify Royal Republic Rock Spotify Sawyer Hill Rock Spotify Slowdive Shoegaze, Dream-Pop, Ambient Spotify Souly Hip-Hop, Rap Spotify Steiner & Madlaina Pop Spotify The Backseat Lovers Rock Spotify The Kiffness Electronic, Parody Spotify The Murder Capital Rock, Post-Punk Spotify The Wombats Alternative-Rock Spotify Thrice Post-Hardcore Spotify Tiefbasskommando Hip-Hop Spotify Turbostaat Punkrock Spotify Von Wegen Lisbeth Indie-Pop Spotify Wet Leg Indie-Rock Spotify Yellowcard Pop-Punk Spotify Zartmann Pop, Rap Spotify Zeal & Ardor Progressive-Metal, Gospel Spotify

So werdet ihr auf dem Hurricane Festival auch 2025 eine bunte Mischung von verschiedenen Genres finden – es ist sicherlich für jeden Rocker was dabei. Über die offizielle Spotify-Playlist von Hurricane könnt ihr euch schon mal auf das Festival einstimmen und die Vorfreude noch weiter steigern.

Tickets kaufen

Der Ticketkauf für das Hurricane-Festival kann sich als verwirrend erweisen, denn es gibt sehr viele verschiedene Optionen und Upgrades, mit denen ihr euren Festival-Besuch angenehmer gestalten könnt. Grundsätzlich kostet Stand 03.04.25 der Festivalpass in Preisstufe 5 259€ inkl. Zugang zum regulären oder grünen Camping. Menschen mit Behindertenausweis der Kategorie B, H oder Bl dürfen kostenlos eine Begleitperson mitbringen und für junge Leute, die 2006 oder 2007 geboren sind, gibt es 100€ Preisnachlass über den KulturPass.

Wer nur für einen Tag kommen möchte, schaut aktuell in die Röhre: Es wird aber vermutlich im Laufe der nächsten Wochen auch eine Welle an Tagespässen geben, die ihr bei Wunsch erwerben könnt. Zudem werden die übriggebliebenen Festivaltickets ab Mai wieder eine Stufe teurer – zögert mit dem Kauf also nicht zu lange.

Für die Engagierten für euch gibt es beim Hurricane Festival übrigens Jobs – so könnt ihr das Festival tatkräftig unterstützen und sogar kostenlos dabei sein. Alle Infos zur Bewerbung findet ihr hier, und beachtet bitte zudem die Informationen rundum den Job, damit auch alles gut passt.

Kaufen könnt ihr die Tickets entweder in dem offiziellen Shop des Hurricane Festivals oder alternativ über den Ticketanbieter Eventim. Der Vorteil bei Eventim liegt darin, dass ihr darüber auch später unkomplizierter euer Ticket verkaufen könnt, wenn dem Besuch doch was im Wege steht, und ihr könnt außerdem Eventim.Fanbonus-Punkte und damit Guthaben für weitere Konzertbesuche sammeln. Auch Payback-Punkte könnt ihr bei Eventim sammeln.

Anreisen könnt ihr bereits ab dem Donnerstag und die Abreise ist bis inkl. Montag möglich. Neben dem normalen Festivalpass könnt ihr euch auch diverse Upgrades holen:

Camping-Upgrades: Sichert euch einen Platz im Resort Camping, mietet euch ein Zelt oder reist mit eurem Wohnmobil an – beim Hurricane Festival ist nur das Budget das Limit.

VIP-Upgrade: Hebt euren Festival-Besuch auf ein neues Level mit diesem Luxus-Upgrade. Ihr bekommt Zugang zu einer exklusiven Lounge, VIP-Camping, tolle Sicht auf die Hauptbühne und Speis und Trank sind auch inklusive. Für 15€ extra gibt es sogar eine Backstageführung.

Infos zur Anreise

Damit nichts einem tollen Wochenende im Weg steht, solltet ihr eure Anreise zum Hurricane Festival sorgfältig planen. Ihr könnt natürlich ganz klassisch mit dem Auto anreisen, oder auch den Zug oder den HICLIVE-Service nutzen, um bequem anzukommen:

Mit Auto : Adresse im Navi eingeben und der Beschilderung folgen. Die Parkgebühr beträgt 15€, kann aber vor Ort höher ausfallen. Motorräder können kostenlos beim Trailer-Park parken. Als Dropoff-Area könnt ihr den Bahnhofsparkplatz von Scheeßel und ausgewiesene Tagesparkplätze nutzen.

: Adresse im Navi eingeben und der Beschilderung folgen. Die Parkgebühr beträgt 15€, kann aber vor Ort höher ausfallen. Motorräder können kostenlos beim Trailer-Park parken. Als Dropoff-Area könnt ihr den Bahnhofsparkplatz von Scheeßel und ausgewiesene Tagesparkplätze nutzen. Mit Bahn : Bucht ein Ticket bis Bahnhof Scheeßel. Von dort seid ihr innerhalb von 15 Minuten zu Fuß am Festivalgelände.

: Bucht ein Ticket bis Bahnhof Scheeßel. Von dort seid ihr innerhalb von 15 Minuten zu Fuß am Festivalgelände. Mit Bus: Aus sechs naheliegenden Großstädten – Hamburg, Münster, Osnabrück, Hannover, Oldenburg und Bremen – könnt ihr mit dem Anbieter HICLIVE und ihren Büssen es bequem zu Hurricane Festival schaffen. Die Preise sind abhängig von der Belastung – je mehr Leute buchen, desto günstiger wird es. Aktuell zahlt ihr für eine Fahrt von Münster 46€ und von Hamburg 30€. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier: Zu Hurricane Festival mit HICLIVE Busreisen

Alles über Camping

So sah der Campingplatz 2024 aus. (© Hurricane Festival)

Zu einem abgedrehten Festival-Wochenende gehört natürlich auch das Camping mit Freunden und Fremden inklusive Bass, Bier und bombastischer Stimmung. Wir haben für euch die wichtigsten Infos rundum das Camping beim Hurricane Festival zusammengefasst.

Geöffnet ist der Campingplatz von Donnerstag 11:00 bis Montag 12:00. Wie eure Camperfahrung ausfällt, hängt davon ab, wie viel Komfort ihr wollt und wie viel Budget ihr mitbringt. Bedenkt aber, dass ihr euch entweder für das normale Camping oder für das grüne Camping vorab entscheiden müsst! Hin- und her switchen geht nicht. Diese Optionen habt ihr:

Campingart Was ist beinhaltet? Camping im Zelt 5 Quadratmeter pro Person

Eigenes Zelt mitbringen

Toiletten und Duschen vorhanden

Mietbare Stromstation Hurricane Park (ehemals Grüner Wohnen) 5 Quadratmeter pro Person

Eigenes Zelt mitbringen

Nachtruhe zwischen 02:00 und 08:00

Mehr Sauberkeit und Ordnung, weniger laute Musik Trailer Park Separates Ticket benötigt (nur noch im East für 119€ verfügbar)

Für Wohnmobile, Wohnwagen, Kombis (max. 2 Personen), PKW mit Anhänger (max. 5 Personen).

KEINE Neunsitzer oder Kleinwagen erlaubt

Vorzelte und Pagoden erlaubt

Über Power Claim könnt ihr euch vorab einen Wunschplatz sichern Resort Camping Extra Zeltplatz, extra Parkplätze

Besondere Unterkünfte zubuchbar: Kabinen, große Zelte und mehr

Checkin direkt vor Ort

Chill-out-Area mit Sonnenschutzm, Sitzgelegenheiten, einer Bar und Freizeitangeboten

Eigene Sanitäranlagen

Tägliche Müllabfuhr

Strom gebührenpflichtig bis an die Unterkunft möglich (230V, max. 1.000W, 119€)

Habt ihr euch für eine Unterkunftsart entschieden, kann die Vorfreude und die Vorbereitung für das Hurricane Festival beginnen! Solltet ihr aber nachher doch was vergessen haben, keine Sorge: Euch stehen diverse Services zur Verfügung, um den Aufenthalt entspannter zu gestalten oder Packlistenlücken zu schließen.

Zelt mieten und aufbauen lassen : Keine Lust auf Zelt aufbauen? Delegiert die lästige Arbeit an die Leute von mein-zelt-steht-schon. Es gibt 4 Niveaus, ein Zelt für 2 Personen könnt ihr ab 119,99€ inkl. Aufbau mieten. Alles Infos gibt es hier: mein-zelt-steht-schon

: Keine Lust auf Zelt aufbauen? Delegiert die lästige Arbeit an die Leute von mein-zelt-steht-schon. Es gibt 4 Niveaus, ein Zelt für 2 Personen könnt ihr ab 119,99€ inkl. Aufbau mieten. Alles Infos gibt es hier: mein-zelt-steht-schon Schließfächer von SafeB OX : Schützt euer Eigentum mit den Schließfächern von SafeBOX. Diese befinden sich am Festivalvorplatz und sich zudem mit Strom versorgt, sodass ihr eure kleineren Geräte wie Handys problemlos darin aufladen könnt. Die Schließfächer werden überwacht und stehen euch für 39€ + 10€ Schlüsselpfand in Größe M und für 51€ + Schlüsselpfand in Größe L zur Miete. Alle weiteren Infos findet ihr hier: Schließfächer für Hurricane Festival bei SafeBOX mieten

: Schützt euer Eigentum mit den Schließfächern von SafeBOX. Diese befinden sich am Festivalvorplatz und sich zudem mit Strom versorgt, sodass ihr eure kleineren Geräte wie Handys problemlos darin aufladen könnt. Die Schließfächer werden überwacht und stehen euch für 39€ + 10€ Schlüsselpfand in Größe M und für 51€ + Schlüsselpfand in Größe L zur Miete. Alle weiteren Infos findet ihr hier: Schließfächer für Hurricane Festival bei SafeBOX mieten Stromstation mieten : Wollt ihr auch am Festival nicht auf eure Geräte verzichten oder eure Lautsprecher mit genug Strom versorgen, könnt ihr euch eine kräftige Plugin-Powerstation mieten. Alle Infos dazu gibt es hier.

: Wollt ihr auch am Festival nicht auf eure Geräte verzichten oder eure Lautsprecher mit genug Strom versorgen, könnt ihr euch eine kräftige Plugin-Powerstation mieten. Alle Infos dazu gibt es hier. Campingzubehör: Vor Ort werdet ihr über helgaa alles kaufen, was euch für gemütliches Zelten fehlen könnte, oder auch coole Memorables wie Campingstühle in Hurricane-Design. Ihr könnt sogar vorab Zelte und Zubehör online bestellen. Auch Zahnbürsten und Co. werdet ihr bei helgaa finden können. Stöbert hier durch das Angebot von helgaa

Konzertgelände und Einlass

Hurricane 2024: Vier Stages versorgen euch mit der feinsten Musik, während diverse Angebote von Getränken bis Safe Space für euer körperliches und seelisches Wohl sorgen. (© Hurricane Festival)

Das Hurricane Festival erstreckt sich über das ganze Gelände der Sandrennbahn und begrüßt euch mit vier Bühnen, diversen Ess- und Trinkstationen und viel mehr. Da aktuell noch kein Geländeplan für 2025 verfügbar sind, seht ihr hier den Plan von 2024 – die beiden sollten sich aber nicht allzu viel nehmen. Zudem solltet ihr für einen reibungsfreien Einlass Folgendes beachten:

Einlasskontrolle erfolgt über Festival- oder Tagespass-bändchen.

Es dürfen keine Glasflaschen mitgebracht werden. Alle weiteren Infos zur Sicherheit gibt es hier: Alles rundum das Konzertgelände – Bring It or Leave It!

Taschen und Rucksäcke dürfen eine maximale Größe von A4 haben. Gürteltaschen sind erlaubt. Turnbeutel, Gymbags und Jutebeutel müssen min. einseitig transparent sein.

Bezahlen könnt ihr vor Ort sowohl mit Bargeld als auch bargeldlos mit Girocard, Mastercard/Maesto/Visa und GPay/ApplePay/VPay. Außerdem gibt es auf dem Gelände auch EC-Automaten, wo ihr gegen 5,99€ Gebühr Bargeld abheben könnt.

Wenn ihr nicht nachher wieder einen Gang zurück zum Zelt machen wollt, solltet ihr euch vorab erkundigen, was mit auf das Festivalgelände darf. Bier und Co. müsst ihr euch nach dem Einlass vor Ort kaufen. (© Hurricane Festival)

Seid ihr wahre Melomanen? Stellt euer Wissen rundum die Charts in unserem Quiz unter Beweis:

