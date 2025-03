Ich bin mir sicher, Nintendo hat gerade ein großes Comeback auf der Switch 2 angekündigt

Schon am 2. April zeigt Nintendo mehr zur Switch 2. Wenn ihr noch eine Idee für eure Bingo-Karte braucht, habe ich jetzt den perfekten Vorschlag: Die neue Konsole bringt die Miis zurück ins Rampenlicht.



Ein Kommentar von Martin Hartmann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Nintendo Switch 2 wird die Nintendo Swiitch 2

Miis waren mal überall. Auf meiner alten Nintendo Wii habe ich viel Zeit damit zugebracht, meine Familie und Freunde zu erstellen, die dann auch in einigen Spielen wie Mario Kart, Wii Party oder Wii Sports auftauchten.

Anzeige

Auf der Switch geht das immer noch – etwa in Super Smash Bros. Ultimate oder Mario Kart 8 Deluxe. Trotzdem haben sie als Gesicht von Nintendo doch an Bedeutung verloren. In Switch Sports wurden sie sogar zu sekundären Avataren degradiert.

Nach der überraschenden Nintendo Direct für die Switch 1 bin ich mir allerdings sicher, dass die Miis auf der Switch 2 ein großes Comeback erleben werden. Der erste Hinweis darauf ist die Ankündigung von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Miis sind ein unverzichtbarer Teil der verrückten Lebenssimulation, die erst 2026 für Switch 1 und voraussichtlich auch für Switch 2 erscheinen wird.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für das neue Tomodachi Life an:

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – Trailer für Nintendo Switch!

Miis stellen neues Switch-Feature vor

Mit dem neuen Tomodachi Life sind Miis garantiert auf der Switch 2. Das ist aber noch nicht alles. Nintendo hat während der neuen Direct auch virtuelle Softwarekarten vorgestellt, die auf der Switch 1 und Switch 2 zum Einsatz kommen. Der Trailer ist ebenfalls voller Miis, die das neue Feature vorstellen. Nintendo nutzt sie also wieder verstärkt als Aushängeschilder und Repräsentanten für die eigenen Produkte, selbst wenn die gar nichts mit Miis zu tun haben.

Anzeige

Aktuell kann ich nur über die Zukunft der Miis spekulieren. Doppelte Mii-Repräsentation in einer Direct lässt mich aber auf ein großes Comeback auf der Switch 2 hoffen. Eine finale Antwort erhalten wir vielleicht schon am 2. April, wenn Nintendo die neue Konsole im Detail vorstellt. Auch der Preis und das Release-Datum wird dann hoffentlich verraten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.