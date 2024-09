Ich bin sauer auf Sony, weil sie ihr bestes PS5-Spiel vergessen haben

Der Release von Marvel’s Spider-Man 2 ist fast ein Jahr her und seitdem ist es erschreckend still um das erfolgreichste PS5-Spiel geworden.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Diese Behandlung hat Spider-Man nicht verdient

Am 20. Oktober feiert Marvel’s Spider-Man 2 (Test) seinen ersten Geburtstag. Was normalerweise ein Grund zur Freude wäre, ist aktuell aber eher ein Trauerspiel, denn seit einem Jahr warten Fans des extrem erfolgreichen PS5-Spiels auf Neuigkeiten.

Aber abgesehen von einer lauwarmen Erwähnung, dass das Spiel auf der kommenden PlayStation 5 Pro besser aussehen wird, hält sich Sony komplett bedeckt, was die Zukunft des beliebten Open-World-Games angeht.

Ein Umstand, der auch auf X (ehemals Twitter) vielen Usern sauer aufstößt:

Das ist umso frustrierender, wenn man bedenkt, dass der Vorgänger drei Monate nach Release bereits drei ganze Story-DLCs vorweisen konnte. Bei Marvel’s Spider-Man 2 ist derzeit völlig offen, ob das Spiel überhaupt noch weiteren Support in Form von Updates oder DLCs erhält. Dabei gab es im Spiel selbst sogar bereits Andeutungen, dass die Entwickler mehr für die Zukunft planen.

In einer Reihe von Nebenmissionen wurde zum Beispiel Cletus Kasady vorgestellt, der in den Comics zum Bösewicht Carnage wird. Hier waren sich Fans damals sicher, dass Entwickler Insomniac entsprechende DLCs mit dem Schurken vorbereitet. Eine Hoffnung, die sich nie erfüllt hat.

Ist ein schwerer Hack schuld an der Funkstille?

Stattdessen kam es im Dezember 2023 zu einem folgenschweren Hack bei Insomniac, der dem Studio massiv geschadet hat. Durch das Leak sind unter anderem Clips und sogar spielbare Varianten von Marvel’s Wolverine im Netz gelandet. Außerdem kam dadurch heraus, dass der Entwickler auch an einem Venom-Spiel arbeitet. Es ist also gut möglich, dass der Auftritt von Carnage in Marvel’s Spider-Man 2 mit diesem Spiel in Zusammenhang steht – das ist aber reine Spekulation.

So oder so, das Leak ist langsam ein Jahr her und Marvel’s Spider-Man 2 ist offenbar kein Thema mehr bei Sony. Was völlig unverständlich ist, denn mit 11 Millionen verkauften Einheiten ist es das erfolgreichste PS5-Spiel überhaupt (Quelle: PushSquare).

Ich als Spider-Man-Fan bin jedenfalls schwer enttäuscht, dass das Spiel trotz des enormen Erfolgs keine Liebe mehr bekommt. Vielleicht belehrt mich Sony ja aber auch eines Besseren und kündigt pünktlich zum Geburtstag im kommenden Oktober neuen Content für das Open-World-Game an. Denn wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

