Ich habe bis tief in die Nacht gelesen: Mittelalter-Fans sollten dieses Fantasy-Buch kennen

Ihr wisst nicht, was ihr lesen sollt, und mögt Fantasy-Bücher oder auch Mittelalter-Fantasy? Dann möchte ich euch meine Lieblingsbuchreihe 2024 vorstellen: Die Chroniken von Sova.

Im Namen des Wolfes hat mich richtig in den Bann gezogen

Die Chroniken von Sova ist eine dreiteilige Mittelalter-Fantasy-Reihe von Richard Swan und der erste Band trägt den klangvollen Titel Im Namen des Wolfes. Übersetzt wurde das Ganze übrigens von Simon Weinert, der unter anderem auch Die Königsmörder-Chronik (Der Name des Windes) von Patrick Rothfuss ins Deutsche übertragen hat.



Im Namen des Wolfes ist sprachlich ein richtiges Meisterwerk, kann aber leicht gelesen werden und ist so spannend, dass es mich nach nur wenigen Seiten total in den Bann gezogen hat. Es ist eines dieser Bücher, die man einfach nicht mehr weglegen kann – und das ganz besonders, falls ihr düstere Mittelalter-Welten mögt, die dreckig sowie brutal sind und von einer mysteriösen, bösen Magie heimgesucht werden.

Im Namen des Wolfes (Die Chroniken von Sova 1): Roman | High Fantasy | Willkommen im Reich der Wölfe

Darum geht es in Im Namen des Wolfes

Das mittelalterliche Reich des Wolfes ist in Aufruhr und alsbald werden die Unruhen bis zum kaiserlichen Thron dringen. Der Orden der Richter ist hier die Hand des Gesetzes: Menschen mit übernatürlichen Kräften, die sie jedoch nur einsetzen, um Recht und Ordnung herzustellen.



Sir Konrad Vonvalt ist der mächtigste und gefürchtetste unter den Richtern. Gemeinsam mit seiner Schreiberin Helena und dem Vollstrecker Bressinger untersucht er einen Mord an einer Adeligen in einem abgelegenen Dorf. Dabei weiß er noch nicht, dass dieses einzelne Delikt Teil einer landesweiten Verschwörung ist, die das Reich in Chaos stürzen könnte.

Das deutsche Hörbuch könnt ihr übrigens fast kostenlos bekommen, wenn ihr ein jederzeit kündbares Audible-Abo für 99 Cent (in den ersten drei Monaten) abschließt:

Im Namen des Wolfes: Die Chroniken von Sova 1

Im Mittelpunkt von Im Namen des Wolfes steht aber nicht Sir Konrad Vonvalt, sondern seine Schreiberin Helena: Durch die Augen der unerfahrenen Schülerin geleitet euch das Buch durch eine dunkle und spannende Detektivgeschichte, verwoben mit dämonischen Kräften, die Halt im Reich der Menschen suchen.



Wie Helena beobachtet, verändert sich ihr Mentor und Freund Vonvalt zunehmend unter dem Druck seiner Verantwortung: Es bleibt die Frage, ob er seinen Eid als Richter brechen wird, um die Welt zu retten – sind die Gesetze wichtiger oder doch eher das Leben der Menschen, welche sie einhalten sollen?



Im Namen des Wolfes könnt ihr euch für 18,00 Euro im Paperback-Format bei Amazon holen oder aber für 9,99 Euro für euren Kindle. Bislang gibt es drei Bücher in der Reihe Die Chroniken von Sova zu lesen – und zwar im Original auf Englisch oder übersetzt auf Deutsch.



Das erste Buch auf Englisch ist sogar günstiger, falls euch die Fremdsprache nichts ausmacht:

The Justice of Kings: the Sunday Times bestseller (Book One of the Empire of the Wolf)

