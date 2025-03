Ich habe das perfekte Steam-Spiel gefunden, das ihr immer wieder spielen müsst

Auf Steam ist vor wenigen Tagen ein fantastisches Mystery-Game erschienen und kaum jemand hat es mitbekommen. Ich verrate euch aber, warum ihr Expelled! unbedingt zocken solltet.



Ein Kommentar von Martin Hartmann:

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Expelled! ist ein echter Steam-Geheimtipp

Der neue Steam-Hit Expelled! überzeugt mit purem Charme. Ihr übernehmt die Rolle von Verity Amersham, die kurz davor steht, der Schule verwiesen zu werden, weil sie eine Mitschülerin aus einem Fenster gestoßen haben soll. Euch bleibt nur bis zum Ende des Schultages, um ihre Unschuld zu beweisen und die dunklen Geheimnisse des Mädcheninternats aufzudecken.

Anzeige

Expelled! ist am 12. März 2025 auf Steam erschienen, doch der Release hat keine großen Wellen geschlagen. Aktuell kann das Spiel nur 55 Steam-Reviews vorweisen, von denen allerdings 94 Prozent positiv ausfallen.

Expelled! inkle Ltd

Das neue Werk vom Entwickler inkle hat allerdings mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Geschichte ist spannend, die Dialoge witzig, die Musik atmosphärisch und das Gameplay motivierend.

Anzeige

An eurem ersten Tag werdet ihr unmöglich bestimmen können, wie Verity mit den Geschehnissen an der Schule verstrickt ist. Ganz im Stil von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erlebt ihr den Tag immer wieder von vorne und könnt euer neues Wissen einsetzen, um den Knoten weiter aufzudröseln. Ihr spielt das Spiel also immer wieder, wobei es auch viel Varianz gibt, sodass das Abenteuer nicht langweilig wird.

Schaut euch hier den Trailer für Expelled! an:

Für Expelled! auf Steam müsst ihr gerne lesen

Expelled! ist ein fantastisches Spiel, doch es ist sicherlich nicht für jeden. Die Grafik beschränkt sich auf einige 2D-Charaktere, die verschiedene Posen einnehmen, während Textboxen über den Bildschirm laufen. Nur sehr wenige Zeilen sind vertont. Ihr solltet also gerne lesen und auch der englischen Sprache mächtig sein, denn es gibt bisher keine deutsche Sprachausgabe.

Anzeige

Außerdem fehlt dem Spiel an manchen Ecken der Feinschliff. Manchmal will das richtige Event einfach nicht auftauchen, obwohl ich aus meiner Sicht alles dafür vorbereitet habe.

Diese kleineren Fehler sind aber zu verzeihen. Wenn ihr euch auf Expelled! einlasst, bekommt ihr eine spannende Mystery-Story mit viel Charme, die auch nur 14,79 Euro kostet (auf Steam ansehen).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.