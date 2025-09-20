Ich habe einen Schatz im Bücherregal: Dieses Fantasy-Buch bringt die Magie zurück

So gespannt habe ich ein Fantasy-Buch schon lange nicht mehr gelesen!



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Schon lange nicht mehr hat mich ein Fantasy-Buch so sehr gefesselt: Vor einer Woche etwa habe ich angefangen, Der Orden des geheimen Baumes von Samantha Shannon zu lesen. In der Fantasy-Duologie erwartet euch nicht nur ein berauschend schöner Schreibstil, sondern auch eine komplexe, traditionelle Mittelalter-Fantasy-Welt voller Intrigen, Magie und Drachen. Wenn ihr mal wieder so richtig in einer Fantasy-Welt versinken möchtet, müsst ihr euch Der Orden des Geheimen Baumes ansehen!

Der Orden des Geheimen Baumes: Eine Perle in der Fantasy-Landschaft

Zwar ist die Übersetzung von Der Orden des Geheimen Baumes bereits 2020 erschienen, aber ich bin erst jetzt dazu gekommen, die tolle Fantasy-Duologie zu beginnen.

Tatsächlich handelt es sich in der englischen Originalversion um nur ein (sehr dickes) Buch und in der deutschen Übersetzung – die übrigens grandios von Wolfgang Thon umgesetzt wurde – sind es zwei Bücher, die ihr direkt nacheinander lesen solltet.

Zwischen allen Fantasy-Büchern, die ich kenne – und das sind nicht wenige – sticht Der Orden des Geheimen Baumes als Perle aus dem Genre heraus und hat sich mittlerweile in meine Top-Fantasy-Favoriten eingereiht, gleich neben den meisterhaften Fantasy-Büchern von Robin Hobb oder der The-Burning-Reihe von Evan Winters.

Darum geht es in Der Orden des Geheimen Baumes

Der Orden des geheimen Baumes entführt euch in eine Welt, die von uralten Mythen, mächtigen Drachen und gefährlichen Geheimnissen geprägt ist. Während manche Königreiche die Drachen verehren, sehen andere in ihnen eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit. Zwischen Intrigen, Machtkämpfen und uralten Prophezeiungen stehen Königinnen, Kriegerinnen und Drachenreiter, die ihren eigenen Weg finden müssen – hin- und hergerissen zwischen Pflicht, Freiheit und der Suche nach Wahrheit.

Was diese Duologie besonders macht, sind die vielschichtigen Figuren, die sich nicht auf einfache Rollen reduzieren lassen, sondern mit Stärke, Schwächen und inneren Konflikten überzeugen. Ihr entdeckt eine detailreich ausgearbeitete Welt voller Kulturen, Glaubensrichtungen und politischer Spannungen, in der Themen wie Loyalität, Verrat, Liebe und der Preis von Macht eindrucksvoll miteinander verwoben sind. Zwei Bände genügen, um euch ein episches, abgeschlossenes Abenteuer zu erzählen, das euch fesseln wird, wenn ihr nach großer, moderner Fantasy mit Drachen und starken Charakteren sucht.