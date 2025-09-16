„Ich hätte mich als Schauspieler nicht gemocht“: Was Robert Redford über sich und die Welt dachte

Robert Redford war nicht nur eine Leinwandikone, sondern auch ein reflektierter Geist, der über Schauspielerei, Politik, Kunst und Gesellschaft bemerkenswerte Gedanken äußerte. Viele Zitate zeigen eine ehrliche, nachdenkliche und selbstkritische Haltung. Wir haben für euch eine Auswahl zusammengestellt.

7 bedeutende Zitate von Robert Redford

„As a director, I wouldn't like me as an actor. As an actor, I wouldn't like me as a director.“ („Als Regisseur hätte ich mich als Schauspieler nicht gemocht. Und als Schauspieler hätte ich mich als Regisseur nicht gemocht.“) Quelle: IMDb „I have a very low regard for cynics. I think it's the beginning of dying.“ („Ich habe Zynikern gegenüber sehr wenig Achtung. Für mich ist das der Beginn des Sterbens.“) Quelle: goodreads „When I was young, I said to myself, 'You've got to make the most of your life.' It's all about taking risks. Push yourself to do as much exploration as possible. Find yourself. Because sometimes we think we've found ourselves, but it's only part of ourselves we've found. … I felt that's what my life had to be.“ („Als ich jung war, sagte ich mir: ‚Du musst das Beste aus deinem Leben machen.‘ Es geht darum, Risiken einzugehen. Dränge dich selbst, so viel wie möglich zu erkunden. Finde dich selbst. Denn manchmal glauben wir, uns gefunden zu haben, doch in Wirklichkeit haben wir nur einen Teil von uns gefunden. … Ich hatte das Gefühl, genau so müsste mein Leben sein.“) Quelle: AZ Quotes „What is it with you people? You think not getting caught in a lie is the same thing as telling the truth?“ („Was ist nur mit euch los? Glaubt ihr, nicht bei einer Lüge ertappt zu werden, sei dasselbe wie die Wahrheit zu sagen?“) Quelle: AZ Quotes „I am passionate. I am political about my country, about what it is, how strong it is, how strong it remains.“ („Ich bin leidenschaftlich. Ich bin politisch, wenn es um mein Land geht, darum, was es ist, wie stark es ist und wie stark es bleibt.“) Quelle: statustown.com „I started as an actor in the theater playing a lot of character parts, and suddenly, I found myself in this place where it felt like I was getting locked into a kind of a stereotype, and it did bother me.“ („Ich begann als Theaterschauspieler, spielte viele Charakterrollen, und plötzlich fand ich mich in einer Situation wieder, in der es sich anfühlte, als würde ich in einer Art Stereotyp gefangen sein und das störte mich.“) Quelle: Quotlr „I'm not good at compromise.“ („Ich bin nicht gut darin, Kompromisse einzugehen.“) Quelle: Quotlr

Kurzlebenslauf und Karriere im Überblick

Charles Robert Redford Jr. wurde am 18. August 1936 in Santa Monica, Kalifornien geboren. Seine ersten Schritte auf der Bühne machte er in den späten 1950er Jahren. Sein Broadway-Debüt hatte er im Jahr 1959 in „Tall Story“. Ab dem Jahr 1960 übernahm er Rollen in Fernsehserien, zum Beispiel in „The Twilight Zone“ (1962). Sein Filmdebüt folgte im Jahr 1962 in „War Hunt“. Beispiele für weitere Filme:

„Barfuß im Park“: Komödie von 1967 mit Robert Redford und Jane Fonda.

Komödie von 1967 mit Robert Redford und Jane Fonda. „Die Unbestechlichen“: Politthriller von 1976 von Alan J. Pakula.

Politthriller von 1976 von Alan J. Pakula. „Jenseits von Afrika“: Romanze/Drama von 1985 mit Meryl Streep und Robert Redford.

Romanze/Drama von 1985 mit Meryl Streep und Robert Redford. „Der Pferdeflüsterer“: Drama von 1998 von Robert Redford als Regisseur und mit ihm als männlicher Hauptdarsteller.

Robert Redford verstarb im Alter von 89 Jahren und hinterließ ein enormes filmisches Erbe. Die vier genannten Filme sind nur eine sehr kleine Auswahl seiner, unserer Meinung nach, bedeutendsten Werke.

