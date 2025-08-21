Ich lese sie schon über 4 Jahre: Meine liebste Sci-Fi-Buchreihe fühlt sich an wie Kino pur

Nach jedem Teil denke ich: Muss mehr lesen!

Immer wieder komme ich zu der neun Bücher langen Reihe The Expanse zurück, denn diese Sci-Fi-Serie ist einfach etwas Besonderes: Nach jedem Buch will ich mehr lesen, und ich muss nicht einmal in der Stimmung für Science-Fiction sein. The Expanse geht einfach immer! Und das ist eine Eigenschaft, die für mich nur die wenigsten Bücher besitzen.

Action wie im Kino: The Expanse ist auch was für Buchmuffel

Die The-Expanse-Reihe ist durchgehend spannend, hat faszinierende Charaktere und, wie bereits gesagt, jede Menge brachiale Action. Wenn ihr lest, fühlt ihr euch wie in einem Kinofilm. Müsste ich einem Buchmuffel nur ein einziges Buch geben, dann wäre es ohne Frage der erste Teil von The Expanse:

Natürlich gibt es Leviathan erwacht auch als Hörbuch im Audible-Abo oder für euren Kindle – der Preis ist dann geringer.

So viele Seiten! Gerade jene, die nicht so oft lesen, sind schnell mal abgeschreckt, wenn das Buch eher dicker als dünner ist. The Expanse hat ja sogar mehrere Bücher, aber das ist eigentlich gar kein Problem. Denn auch, wenn alle Bücher eine fortlaufende Geschichte erzählen, ist jedes einzelne trotzdem abgeschlossen und liefert euch eine absolut zufriedenstellende Leseerfahrung.

Falls ihr außerdem irgendwann keine Zeit mehr zum Lesen habt, könnt ihr einfach zur hochgelobten Amazon-Serie The Expanse wechseln und dort weiterschauen.

Dass The Expanse 9 Bücher umfasst, muss euch nicht abschrecken

Darum geht es in The Expanse: Wir befinden uns im 24. Jahrhundert und die Menschheit hat einen großen Teil des eigenen Sonnensystems besiedelt. Neben der Erde leben Menschen nun auch auf dem Mars, dem Mond und in einem Asteroidengürtel – aber das Weltall außerhalb ist noch immer außer Reichweite.

Jim Holden ist der Captain eines kleinen Raumschiffs, das Eis abbaut und Kolonien mit dem Wasser beliefert. Als er und seine Crew das alte Schiffswrack der Scopuli finden, entdecken sie ein monumentales Geheimnis, welches das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen könnte. Doch Mars, Mond, Erde und der Asteroidengürtel stecken in schwierigen politischen Beziehungen – und ein Krieg muss verhindert werden.

Die The-Expanse-Reihe stellt Holden und seine Crew in den Mittelpunkt, doch auch viele andere wichtige Charaktere gewähren euch Einblicke in diese gar nicht so futuristische Welt. Politische Intrigen sowie mysteriöse Gefahren geben sich hier die Hand und lassen euch nicht mehr zu Atem kommen, wenn ihr einmal losgelesen habt.