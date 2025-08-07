„Ich und die Walter Boys“ Staffel 2 auf Netflix: Der Start steht kurz bevor

Das Teenie-Drama geht in die nächste Runde: In „Ich und die Walter Boys“ Staffel 2 kehrt Jackie zurück – und Fans dürfen sich gleich doppelt freuen.

Zurück nach Colorado: Staffel 2 kündigt sich an

Lange haben Fans spekuliert, nun ist es offiziell: Die zweite Staffel von „Ich und die Walter Boys“ startet am 28. August 2025 auf Netflix. Die romantische Coming-of-Age-Serie rund um Jackie Howard und die chaotisch-liebenswerte Walter-Familie war bereits zum Serienstart ein voller Erfolg.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Ali Novak, entwickelte sich die Geschichte schnell zu einem Liebling unter Netflix-Nutzern. Nach dem tränenreichen Finale von Staffel 1, wirft Staffel 2 nun neue Fragen auf.

Liebeschaos und Familiendrama: Was erwartet euch in Staffel 2?

Nach dem überraschenden Kuss zwischen Jackie (Nikki Rodriguez) und Cole (Noah LaLonde) sowie Alex’ (Ashby Gentry) verpasster Entschuldigung vor ihrer plötzlichen Abreise nach New York, steht das emotionale Dreieck nun vor der nächsten Runde.

Netflix beschreibt die Handlung von Staffel 2 offiziell so: „Jackie will in Silver Falls einen Neuanfang wagen. Eine Garantie auf zweite Chancen gibt es jedoch nicht, und ihre Gefühle und Kleinstadt-Spannungen stehen ihr dabei im Weg.“

Parallel kämpfen Katherine (Sarah Rafferty) und George (Marc Blucas) weiterhin um den Erhalt ihrer Farm – während Cole mit seinem alten Selbst ringt und Alex ins Reitcamp aufbricht.

Jackies Rückkehr verspricht emotionale Konfrontationen und wirft zentrale Fragen auf: Wie reagieren Cole und Alex auf ihr Verschwinden? Wird der Kuss ans Licht kommen? Und: Für wen wird sich Jackie entscheiden?

Gute Nachrichten für Fans

Gedreht wurde Staffel 2 bereits im Jahr 2024, nun steht dem Start Ende August nichts mehr im Weg. Mit der Bekanntgabe des genauen Release-Datums überrascht Netflix aber nicht nur mit einem Wiedersehen, sondern auch mit einem Ausblick: Staffel 3 ist bereits offiziell bestätigt.

Das bedeutet: Die Geschichte rund um Jackie, Cole und die Walter-Familie wird auch über 2025 hinaus weitererzählt. Wer nach dem Staffelfinale also erneut mit einem Cliffhanger rechnet, darf sich zumindest sicher sein, dass die Auflösung nicht lange auf sich warten lässt. Für Fans der Serie gibt es also doppelten Grund zur Freude.