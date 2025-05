Ich war auf der Star Wars Celebration in Tokio und kann diese Highlights schon jetzt kaum noch erwarten

Gänsehautmomente und galaktische Enthüllungen: Die Star Wars Celebration 2025 begeisterte in Tokio mit unvergesslichen Highlights.

Vom 18. bis 20. April 2025 verwandelte sich das Makuhari Messe Convention Center in Tokio in ein pulsierendes Zentrum der Macht. Über 105.000 Fans aus mehr als 120 Ländern reisten für die Star Wars Celebration 2025 an, um gemeinsam das zu feiern, was sie verbindet: ihre Liebe zu einer weit, weit entfernten Galaxis.

Ein Auftakt, der Gänsehaut auslöste

Schon die Eröffnung am Freitag hatte es in sich: Als Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und Star-Wars-Regisseur Dave Filoni die Bühne betraten, lag Aufregung in der Luft. Als sie Hollywood-Star Ryan Gosling an der Seite von „Deadpool & Wolverine“-Regisseur Shawn Levy präsentierten, brach der Saal in Jubel aus. Gemeinsam verkündeten sie den Titel und das Startdatum des neuen Kinofilms: „Star Wars: Starfighter“ startet am 28. Mai 2027 in den USA und entführt uns in eine unerforschte Ära – mit neuen Held*innen und einer bislang unerforschten Ära.

Große Emotionen folgten, als Jon Favreau, Dave Filoni, Pedro Pascal und Sigourney Weaver erste exklusive Einblicke in „The Mandalorian & Grogu“ präsentierten. Der Film kommt am 20. Mai 2026 ins Kino.

Emotionen pur bei „Ahsoka“: Rückkehr eines Fanlieblings

Auch zu „Ahsoka“ gab es Neuigkeiten: Hauptdarstellerin Rosario Dawson bestätigte den baldigen Drehstart der zweiten Staffel. Der Überraschungsgast des Panels war Hayden Christensen, der in Staffel 2 erneut als Anakin Skywalker zu sehen sein wird – und dafür mit tosendem Applaus gefeiert wurde. Neu im Cast ist Rory McCann („Game of Thrones“) als Baylan Skoll, der die Rolle des verstorbenen Rey Stevenson übernimmt.

Abseits der großen Namen hatte die Celebration noch mehr in petto: Am 4. Mai 2025 startet die Animationsserie „Star Wars: Geschichten der Unterwelt“ mit düsteren Abenteuern rund um Asajj Ventress und Cad Bane. Mit „Maul – Shadow Lord“ bekommt einer der beliebtesten Bösewichte des Franchise seine eigene Animationsserie (2026 auf Disney+) – der Jubel über die Rückkehr von Sam Witwer als Stimme von Maul war einer der lautesten des Wochenendes.

Ein weiteres Highlight war die Anime-Serie „Star Wars: Visionen“, die mit Volume 3 am 29. Oktober 2025 fortgesetzt wird, sowie die Ankündigung des Spin-offs „Visions Presents – The Ninth Jedi“.

Bevorstehende „Star Wars“-Filme & -Serien im Überblick

„Andor“ Staffel 2 | Disney+: seit 23. April 2025

„Star Wars: Geschichten der Unterwelt“ | Disney+: 4. Mai 2025

• „Star Wars: Visionen Volume 3“ | Disney+: 29. Oktober 2025

• „Star Wars: Maul – Shadow Lord“ | Disney+: 2026

• „The Mandalorian & Grogu“ | Deutscher Kinostart: 20. Mai 2026

• „Star Wars: Starfighter“ | US-Kinostart: 28. Mai 2027

• „Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi“ | Disney+: Start noch unbekannt

Auch für Gamer*innen gab es einige Highlights

Videospiel-Fans kamen ebenfalls auf ihre Kosten: Am 15. Mai 2025 erscheint mit „A Pirate’s Fortune“ ein neuer Story-DLC zu Star Wars Outlaws (Test), in dem Kay Vess gemeinsam mit Hondo Ohnaka ein Schmuggelabenteuer erlebt. Die Geschichte spielt nach der Hauptkampagne. Außerdem wurde bestätigt, dass Star Wars Outlaws am 4. September 2025 für die neue Nintendo Switch 2 erscheint.

Ein weiteres Highlight: Fortnite: Galactic Battle startet am 2. Mai 2025. Mit dabei sind neue Macht-Fähigkeiten – und sogar Darth Jar Jar. Originalsprecher Ahmed Best präsentierte das Crossover auf der Bühne samt Trailer:

Imperial Takeover | Fortnite Galactic Battle Gameplay Trailer

Die nächste Celebration findet vom 1. bis 4. April 2027 in Los Angeles statt – pünktlich zum 50. Jubiläum von Lucasfilm.

