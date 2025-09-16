Ich wünschte, ich hätte den Demon-Slayer-Film nicht im Kino sehen müssen

Der erste von drei abschließenden „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“-Filmen läuft ab dem 18. September in den deutschen Kinos. Was auf den ersten Blick nach einem grandiosen Finale der beliebten Anime-Reihe aussieht, offenbart schnell seine Schwächen. Während die Optik begeistert, hat „Infinity Castle“ ein grundlegendes Problem – und das liegt nicht an der Animation.

„Demon Slayer: Infinity Castle“ beginnt vielversprechend

Anfangs war ich skeptisch gegenüber des neuen Films „Demon Slayer: Infinity Castle“. Staffel 4 mit dem Hashira-Trainings-Arc hatte mich überhaupt nicht abgeholt, und die Entscheidung, das Serienfinale als Kinotrilogie zu präsentieren, fand ich wenig kundenfreundlich. Im Gegensatz zum erfolgreichen „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train“ wird es hier vermutlich keine spätere Serienadaption geben, was bedeutet, dass Fans mehrmals ins Kino müssen.

Trotz meiner Bedenken hatte ich etwas Hoffnung. Der Film war in Japan und den USA bereits ein Riesenerfolg, auch die ersten Kritiken fielen sehr positiv aus. Das Animationsstudio Ufotable hat wieder alles gegeben – die Optik auf der großen Leinwand ist schlichtweg fantastisch. Die deutschen Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen liefern Top-Leistungen und auch die Handlung ist gut erzählt. Die erste Hälfte des 2½-stündigen Films bot eine gute Mischung aus actionreichen Kämpfen und spannenden Flashbacks.

Das Kinoformat wird zur Stolperfalle

Doch spätestens bei den Credits wird das fundamentale Problem deutlich: Dieser Film wirkt nicht in sich abgeschlossen. Es werden unzählige Storystränge eröffnet, die erst in den nächsten Filmen relevant werden. Manche Szenen fühlen sich vom Pacing her eindeutig nach „Episode“ an und nicht nach der Erzählweise eines Films. Als Serie würde das alles viel besser funktionieren.

Besonders ärgerlich ist diese Entscheidung, weil wir bereits „Mugen Train“ als Vorlage hatten. Dieser Film bewies perfekt, dass ein Demon-Slayer-Film durchaus funktionieren kann, wenn man ihn richtig in der Story platziert. Bei „Infinity Castle“ adaptiert der Film die Mangakapitel 140 bis 157. „Infinity Castle Part 2“ wird vermutlich Kapitel 158 bis 183 adaptieren und der letzte Film dann den „Sunrise Countdown Arc“ bis Kapitel 205. Statt der drei Filme wären meiner Meinung nach ein bis zwei weitere Staffeln sinnvoller gewesen, gefolgt von Kinospecials für die großen Kämpfe. Wenn ihr mehr über meine Eindrücke erfahren wollt, schaut euch das Video oben an.