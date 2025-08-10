Ich wünschte, ich könnte diesen Micky-Maus-Film aus meinem Gedächtnis löschen

Dieser Film entspringt den schäbigsten Untiefen der Horror-Branche.

Es gibt Filme, die stimmen entweder fassungslos oder man will einfach nur schreien. Letzteres passt zumindest perfekt zum Titel: Screamboat. Der Horrorfilm ist ein trashiges Remake des Disney-Klassikers Steamboat Willie und gehört in die Kategorie: Finger weg!

Das hat Micky Maus wirklich nicht verdient

Seit ein paar Jahren ist es in der Horror-Branche ein obskurer Trend geworden, beliebte Kinderfiguren, wie Winnie the Pooh, Peter Pan oder Bambi in monströse Killer zu verwandeln. Und nun hat es auch Micky Maus erwischt. Ganz zum Ärger von Disney, die nichts dagegen tun können, weil die Interpretation aus dem berühmten Zeichentrickfilm seit 2024 nicht mehr vom Copyright geschützt wird.

Das Ergebnis: Nach US-Recht kann jetzt jeder mit einer Kamera und einem Budget von circa 50 US-Dollar Steamboat Willie neu verfilmen. Und mit Screamboat ist genau das passiert! Ein Film, der eigentlich nur davon lebt, dass er auf der berühmten Maus basiert und diese zum grotesken Mörder macht.

Zugegeben: So wirklich billig produziert ist Screamboat gar nicht. Da gibt es noch viel schlimmere Werke. Mit David Howard Thornton in der Mäuse-Killer-Rolle fährt der Horrorfilm sogar einen echten Szene-Star auf. Thornton kennen Hardcore-Horrorfans als Art the Clown aus den brutalen Terrifier-Filmen. Damit enden die positiven Punkte aber auch schon.

Hier könnt ihr euch selbst einen ersten Eindruck vom Film verschaffen:

Ein Film so schlecht, dass er wieder gut ist?

Screamboat ist in erster Linie ein Schnellschuss. Der fragwürdige Versuch, mit einer berühmten Vorlage ein paar müde Dollar abzugreifen. Das spiegelt sich auch in den internationalen Wertungen wider. Auf populären Seiten wie Letterboxd hagelt es 1-Stern-Bewertungen und auch der IMDb-Score ist mit 4 von 10 möglichen Sternen nicht gerade das Gelbe vom Ei.

Dennoch hat der Streifen auch einige Fans. Das muss man fairerweise erwähnen. Hier wird mit einer Faszination gespielt, die durchaus Schaulustige anlockt und begeistert – gerade weil Screamboat so schlecht ist, hat er auch wieder einen morbiden Unterhaltungswert. Für manche Menschen zumindest. Oder wie Kritiker und YouTuber David Hain in seinem Review anmerkt:

So richtig komisch ist das aber vermutlich nur mit 4 Kumpels und 2 Promille im Blut. (Quelle: Letterboxd

Das muss wirklich nicht sein Screamboat ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Film aller Zeiten und mit mehr Geld, Zeit und vor allem Talent, hätte dieser Cashgrab vielleicht sogar mehr werden können als nur ein trashiger Party-Gag – wo die Idee für den Horrorfilm vermutlich auch entstanden ist. Ich für meinen Teil habe den Film nach 10 Minuten ausgemacht. Daniel Boldt

