Ich zahle seit 5 Jahren für Disney+, aber dieser Schritt geht entschieden zu weit

Disney kündigt große Veränderung an, für die ich nicht zahlen will.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Eigentlich mag ich Disney+. Ich habe den Streaming-Dienst direkt zum Launch in Deutschland für die Mandalorian-Serie abonniert und halte ihm seitdem die Treue. Wenn ich höre, dass Disney CEO Bob Iger von nutzergenerierten Inhalten dank KI spricht, muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich dafür weiter Geld ausgeben will.

Das plant Disney mit Disney+

Iger erklärt in einem Quartalsbericht, dass sich Disney+ in einer der „größten und bedeutendsten Veränderungen“ seit Launch befindet. Dazu sollen zum einen „spielähnliche Funktionen“ gehören, aber auch von Nutzern erstellte Inhalte.

Das höchste Tier bei Disney erklärt, dass hier vor allem KI zum Einsatz kommen soll, um vor allem Short-Videos zu erstellen. Das Unternehmen erhofft sich dadurch, die Nutzer noch mehr einbeziehen zu können. Weiterhin befände man sich bereits in Gesprächen mit KI-Unternehmen, um den Schutz des eigenen geistigen Eigentums zu gewährleisten (Quelle: The Hollywood Reporter).

KI-Inhalte auf Disney+: Brauch ich nicht und will ich nicht

Disney+ möchte also plötzlich YouTube werden – oder TikTok. Für mich haben nutzergenerierte Inhalte aber generell nichts auf einem Streaming-Dienst verloren. Ich zahle, um richtige Filme und Serien zu schauen und nicht, was sich irgendein anderer Nutzer mit Zugriff auf ein KI-Video-Tool ausgedacht hat.

Aktuell ist noch unklar, in welcher Form und in welchem Ausmaß die KI-Shorts auf Disney+ auftauchen werden. Wenn ich mir anschaue, wie energisch YouTube die eigenen Short-Videos in den Vordergrund drückt, befürchte ich das Schlimmste.

Selbst wenn Nutzerinhalte auf Disney+ in ein komplett eigenes Fenster verbannt werden, das ich mir niemals anschauen muss, bezweifle ich doch, dass Disney ein neues Feature aus purer Nächstenliebe einbaut. Mehr „Engagement“ dank KI-Tools könnte ebenso als Ausrede genutzt werden, um die Preise für den Streaming-Dienst erneut zu erhöhen.