Ihr könnt DAZN dauerhaft kostenlos schauen – mit einer Einschränkung

DAZN bietet den kostenlosen Probemonat zwar nicht mehr an, trotzdem könnt ihr noch kostenlos Sport schauen. DAZN Fast und DAZN Rise sind zwei TV-Sender, mit denen ihr ohne Abo Highlights und Live-Sport anschauen könnt. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

DAZN kostenlos: So schaut ihr das Sportprogramm

Ende 2022 hat der Sport-Streaming-Dienst mit DAZN Fast und DAZN Rise zwei lineare TV-Sender eingeführt. Die Sender könnt ihr über waipu.TV empfangen.

DAZN Fast

DAZN Fast richtet sich an alle Sport-Fans, die kein DAZN-Abo haben. Der Name steht für „Free Ad Supported Streaming“ und ist somit werbefinanziert. Die Premium-Option des Fernseh-Streaming-Dienstes lässt sich nach der ersten Anmeldung gratis ausprobieren, sodass ihr euch einen kompletten Überblick über das sonstige Programm verschaffen könnt.

Es stehen zwar nicht alle Inhalte aus dem DAZN-Angebot zur Verfügung, ihr könnt darüber aber unter anderem Live-Spiele aus der Serie A oder La Liga kostenlos verfolgen. Auf Bundesliga- oder Champions-League-Übertragungen muss man hingegen verzichten.

DAZN Rise

DAZN Rise ist ein Sender, der den Fokus auf Frauensport setzt. Hier könnt ihr zum Beispiel Live-Spiele der UEFA Womens’s Champions League schauen. Seit einiger Zeit kann man DAZN auch als „Amazon Channel“ buchen. Anders als bei den anderen Amazon-Channels gibt es hier aber ebenfalls keinen Gratis-Monat.

DAZN Free

Mit DAZN Free könnt ihr über die DAZN Website und die App gibt es ausgewählte Live-Events, Highlights und Sportdokumentationen, die ihr kostenlos schauen könnt. Ihr könnt euch kostenlos registrieren und benötigt kein Abo.

Im folgenden Video erfahrt ihr, was DAZN ist:

DAZN-Abos: Kosten und Inhalte

Seit dem 30. September 2021 bietet DAZN keinen kostenlosen Probemonat mehr an. Neukunden müssen ab dem ersten Tag ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Sport-Fans hatten also immerhin ganze fünf Jahre lang Zeit, sich vom Streaming-Dienst überzeugen zu lassen.

Wer weiterhin sparen möchte, kann das Super-Sports-Paket buchen, muss aber auf die Bundesliga-Liveübertragungen am Sonntag und die Champions League verzichten.

Abo DAZN unlimited DAZN Super Sports Monatsabo 44,99 € pro Monat 24,99 € pro Monat Jahresabo 34,99 € pro Monat 9,99 € pro Monat (nur für kurze Zeit)

Im Abo enthalten DAZN unlimited DAZN Super Sports Frauenfußball ✓ ✓ Handball ✓ ✓ Tennis ✓ ✓ Darts ✓ ✓ UEFA Nations League ✓ ✓ LaLiga, Serie A, Ligue 1 ✓ ✓ UFC ✓ ✓ NFL ✓ ✓ FIFA Club World Cup ✓ ✓ Bundesliga-Konferenz ✓ ✓ Bundesliga (Sonntagsspiele) ✓ ✗ Champions League ✓ ✗

Zahlungsarten, Abos und Rabatte bei DAZN

Ihr müsst bei der Anmeldung eine gültige Zahlungsmethode angeben. Dazu gehören bei DAZN die Optionen PayPal, Bankeinzug, Kreditkarte oder Guthabenkarten, die ihr im Supermarkt, Elektro-Fachgeschäft oder an der Tankstelle finden könnt.

Abgesehen von der Laufzeit und den Kosten gibt es keine Unterschiede, ob ihr DAZN im Monatsabo oder im Jahresabo gebucht habt. Die Inhalte sind also bei beiden Optionen gleich. Das frühere Einstiegs-Paket DAZN World ist seit Januar 2025 nicht mehr erhältlich. Champions League und Bundesliga ist lediglich in der Unlimited-Option enthalten.

Gelegentlich gibt es zeitlich begrenzte Aktionen in Kooperation mit Firmen oder Partnern, bei denen DAZN dann für eine gewisse Zeit gratis genutzt werden kann. Prüft dafür am besten regelmäßig Angebote, zum Beispiel bei Geräteherstellern oder auf der DAZN-Website. Achtet auch aus saisonale Aktionen wie Fußball-EM und WM oder Olympia. Oft schaltet DAZN Sonderangebote oder Gratis-Tage frei.

Pluto.TV: Weitere kostenlose DAZN-Inhalte

Der Streaming-Dienst Pluto.TV bietet ebenfalls kostenlose Übertragungen aus dem DAZN-Programm.

DAZN International Football X Pluto TV zeigt die Highlights aus den internationalen Top-Fußball-Ligen

DAZN DARTS X PLUTO TV zeigt ausgewählte Darts-Turniere der PDC kostenlos

DAZN FIGHTS X PLUTO TV liefert Kampfsportübertragungen der UFC und andere Wettbewerbe

DAZN HELDINNEN X PLUTO TV zeigt Highlights aus verschiedenen Frauen-Wettbewerben, etwa der Frauen-Fußball-Bundesliga oder Boxkämpfe

