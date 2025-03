Ihr müsst meinen absoluten Lieblingsanime auf Netflix nachholen – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt

Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einen der besten Animes der letzten Jahre nachzuholen – und zwar direkt auf Netflix, wo er neu ins Programm aufgenommen wurde.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zwei Gründe sprechen dafür, dass ihr endlich Frieren anschauen müsst

Es ist ganz einfach: Nicht nur ist der hochgelobte Anime Frieren: Am Ende einer Reise endlich ins Programm bei Netflix aufgenommen worden, auch steht der Release-Termin der 2. Staffel jetzt endgültig fest: 2026 ist es soweit und bis dahin solltet ihr dem Anime eine Chance geben oder, wie ich, die erste Staffel zur Vorbereitung ein weiteres Mal schauen.

Anzeige

Frieren: Nach dem Ende der Reise ist ein richtiges Meisterwerk – mit tollen, faszinierenden Charakteren, einer berührenden Melancholie und Fantasy-Abenteuern, die auf ihre Art einzigartig sind. In meinen Augen gehört die Serie zu jenen wenigen Animes, die ich alle Jahre wieder sehen möchte – einfach, weil es sich so gut anfühlt, in dieser Welt zu versinken.

Schaut in den Trailer – aber keine Sorge, der Anime selbst ist komplett auf deutsch vertont:

Frieren – Nach dem Ende der Reise | Anime-Trailer

Einer der besten Animes, die ich je gesehen habe

Frieren: Nach dem Ende der Reise (auf Netflix ansehen) ist in vielen Punkten einzigartig, obwohl es eines der ältesten Themen überhaupt behandelt: Die Heldenreise durch ein Fantasy-Land, um einen bösen Feind zu vernichten. Doch Frieren startet nicht am Anfang der Reise, wie der Titel preisgibt, sondern am Ende.

Anzeige

Zehn Jahre war die Elfin Frieren mit einer Gruppe von Abenteurern auf der Reise, um sich einer dunklen Bedrohung entgegenzustellen. Als der dunkle Lord besiegt ist, geht das Leben jedoch weiter. Und während diese zehn Jahre ein großes Kapitel im Leben der anderen waren, ist es für Frieren nur ein Wimpernschlag gewesen – denn als Elfin lebt sie Tausende von Jahren. Doch wie genau fühlt es sich an, so lange zu leben? Und was macht man eigentlich, wenn die vielleicht wichtigste Reise im Leben vorbei ist?

Anzeige

Frieren: Nach dem Ende der Reise ist ein tiefgründiger und zuweilen sogar melancholischer Anime, der mit Frieren eine außergewöhnlich faszinierende Hauptfigur in den Fokus setzt. Ihr Leben ist so anders als das der Menschen oder Zwerge – aber es gibt auch viel, das sie noch lernen muss; etwa, dass ein Ende auch ein Anfang sein kann. Bislang habe ich noch keinen Anime gesehen, der eine so weiche und sanfte Atmosphäre aufbaut, weswegen er mittlerweile zu meinen absoluten Favoriten gehört.

Frieren: Nach dem Ende der Reise beinhaltet 28 Episoden in der ersten Staffel, die ihr momentan auf Netflix schauen könnt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.