  Ihr werdet nicht glauben, wie diese 14 Hollywood-Stars wirklich heißen

Ihr werdet nicht glauben, wie diese 14 Hollywood-Stars wirklich heißen

Daniel Boldt
Daniel Boldt
3 min Lesezeit
Ihre Künstlernamen sind weltbekannt. Ihre echten Namen kennt dagegen fast niemand.
Ihre Künstlernamen sind weltbekannt. Ihre echten Namen kennt dagegen fast niemand.
Das sind die echten Namen der größten Hollywood-Stars.

Ihre Namen prangen von Plakaten, Kinopostern und sind weltweit bekannt. Selbst wenn man sich nicht für Filme und Serien interessiert, hat man schon mal von Tom Cruise, Vin Diesel, Charlie Sheen oder Jamie Foxx gehört.

In dieser Bilderstrecke verraten wir deshalb, wie die Menschen hinter den großen Hollywood-Namen wirklich heißen. Los gehts mit...

Tom Cruise

Tom Cruise
Tom Cruise
Der Mission-Impossible-Star heißt mit bürgerlichen Namen Thomas Cruise Mapother IV. Er hat seinen Namen also einfach abgekürzt.

Helen Mirren

Helen Mirren
Helen Mirren
Die Schauspielerin gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Filmindustrie. Ihr echter Name lautet allerdings Helen Lydia Mironoff.

Charlie Sheen

Charlie Sheen
Charlie Sheen
Heute kennt man den exzentrischen Schauspieler vor allem für die erfolgreiche Sitcom Two and a Half Men. In der Serie heißt er zwar auch Charlie, sein echter Name lautet allerdings Carlos Irwin Estévez.

Ben Kingsley

Ben Kingsley
Ben Kingsley
1982 gewann der Schauspieler für seine Rolle als Mahatma Gandhi den Oscar. Ben Kingsley ist allerdings ein Künstlername. In Wahrheit heißt er Krishna Pandit Bhanji.

Vin Diesel

Vin Diesel
Vin Diesel
Als Dominic Toretto lieben ihn Action- und Autofans. Gebürtig heißt Action-Star Vin Diesel allerdings Mark Vincent Sinclair.

Meg Ryan

Meg Ryan
Meg Ryan
In den 90er-Jahren zählte Meg Ryan zu den bekanntesten Namen in Hollywood. Dabei lautet ihr echter Name Margaret Mary Emily Anne Hyra.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe ist eine echte Film-Legende. Bürgerlich hieß die Schauspielerin aus „Das verflixte 7. Jahr“ dagegen Norma Jeane Mortenson.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
In seiner Rolle als Joker gewann Joaquin Phoenix den Oscar. Sein echter Name lautet allerdings Joaquin Rafael Bottom.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Dank des Megaerfolgs von Friends kennt so ziemlich jeder ihren Namen: Jennifer Aniston. Geboren wurde die Schauspielerin jedoch als Jennifer Linn Anastassakis.

Kirk Douglas

Kirk Douglas
Kirk Douglas
Kirk Douglas war seinerzeit einer der größten Hollywood-Stars. 1916 kam er allerdings als Issur Danielowitsch auf die Welt.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
Schauspielerin Reese Witherspoon ist nicht nur Oscar-Preisträgerin, sondern hat sich auch dazu entschieden, nur einen Teil ihres Namens öffentlich zu tragen. Ihr ganzer Name lautet nämlich Laura Jeanne Reese Witherspoon.

Jamie Foxx

Jamie Foxx
Jamie Foxx
Der Nachname von Jamie Foxx klingt bereits verdächtig nach Künstlername. Tatsächlich ist aber der gesamte Name fiktiv. Der Schauspieler heißt in Wirklichkeit Eric Marlon Bishop.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg war ihr echter Name zu langweilig, deshalb wählte sie diesen. Geboren wurde sie aber als Caryn Elaine Johnson.

Michael Keaton

Michael Keaton
Michael Keaton
Ja, auch Michael Keaton heißt nicht wirklich Michael Keaton. Sein echter Name lautet Michael Douglas. Da dieser Name aber bereits durch einen anderen Schauspieler berühmt war, entschied er sich für den Künstlernamen.

