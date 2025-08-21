Im Herbst erscheint eine neue Serie, die kein Horrorfan verpassen darf – die Filme waren bereits ein Milliarden-Erfolg

Diese neue HBO-Serie basiert auf zwei extrem erfolgreichen Horrorfilmen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit It: Welcome to Derry erhalten die extrem erfolgreichen Horrorfilme Es (2017) und Es Kapitel 2 (2019) nach sechs Jahren eine eigene Serie. Die HBO-Serie erzählt dabei die Vorgeschichte rund um die Kleinstadt Derry und den Killer-Clown Pennywise, der erneut zahlreiche Kinder terrorisiert.

Anzeige

Horror-Clown Pennywise feiert bald Comeback

Passend dazu wurde nun auch ein erster Trailer veröffentlicht (siehe ganz oben), der Serienfans auf das kommende Horror-Highlight einstimmt. It: Welcome to Derry wird aller Voraussicht nach in diesem Herbst auf HBO starten. In Deutschland wird die Serie vermutlich auf Sky beziehungsweise WOW zu sehen sein. Ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht.

Besonders schön für Fans: Horror-Clown Pennywise wird wie auch schon in den Kinofilmen von Schauspieler Bill Skarsgård (John Wick 4) verkörpert. Und es gibt noch eine wichtige Überschneidung zu den Filmen. Entwickelt wurde die Serie nämlich von Andy Muschietti, der bei Es und Es Kapitel 2 die Regie führte.

Übrigens: Schon im Januar wurde verkündet, dass It: Welcome to Derry auf drei Staffeln ausgelegt ist. Die erste Staffel spielt demnach im Jahr 1962, Staffel 2 im Jahr 1935 und Staffel 3 im Jahr 1908. Gedreht wurde bisher aber nur die erste Staffel (Quelle: Bloody Disgusting).

Mein Serien-Highlight im Herbst Ich liebe den ersten Es-Film! Und auch wenn mich die Fortsetzung etwas enttäuscht zurückgelassen hat, freue ich mich nach dem ersten Trailer extrem auf It: Welcome to Derry. Die Idee, Killer-Clown Pennywise wieder auf die TV-Bildschirme zu holen, ergibt Sinn und die Fernsehlandschaft kann eine hochwertig produzierte Horror-Serie auf jeden Fall gebrauchen – neben From gibt es ja leider kaum etwas in dieser Hinsicht. Insofern steht für mich jetzt schon fest, dass ich mir für die Serie ein WOW-Abo zulegen werde. Hier möchte ich zum Release dabei sein! Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.