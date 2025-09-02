Im Kino verpasst? „28 Years Later“ ab jetzt auch bei Amazon und Co. im Stream

Holt euch die Infizierten mit Amazon Prime Video direkt nach Hause.

Die lang erwartete Horrorfilm-Fortsetzung „28 Years Later“ hat bereits zahlreiche Kinogänger erfolgreich schockiert. Jetzt könnt ihr euch den dritten Teil der Infizierten-Reihe auch in den eigenen vier Wänden anschauen. Wer schnell ist, spart sogar ordentlich Geld, denn Amazon und andere Streaminganbieter bieten den Horrorfilm für kurze Zeit besonders günstig an.

Holt euch „28 Years Later“ besonders günstig

Zum digitalen Kauf stand „28 Years Later“ schon seit kurzer Zeit zur Verfügung: Kostenpunkt: 13,99 Euro für die UHD-Version. Ab sofort könnt ihr euch den Film von Kult-Regisseur Danny Boyle aber auch digital ausleihen. Dabei liegt die Ausleihgebühr derzeit bei schmalen 4,99 Euro – was für einen so jungen Kinofilm durchaus ungewöhnlich ist. Superman kann man zum Beispiel nur kaufen.

Laut Amazon handelt es sich dabei um ein zeitlich begrenztes Angebot. Leider gibt der Anbieter nicht an, wann das Angebot endet. Im Anschluss steigt die Gebühr aber wieder auf knapp 14 Euro. Interessierte Horrorfans sollten also direkt zuschlagen. Danach habt ihr 30 Tage Zeit den Film zu starten.

Die Fortsetzung steht bereits in den Startlöchern

Bei der internationalen Presse kam „28 Years Later“ herausragend gut an. Das spiegelt auch der Score von 88 Prozent positiven Reviews wider. Das Publikum bewertet den Horrorfilm dagegen auffallend schwächer. Hier sind nur 64 Prozent aller Zuschauer vom Ergebnis überzeugt (Quelle: Rotten Tomatoes). Unser Kollege Gregor hat seinen Eindruck zum Film ebenfalls festgehalten.

Nächstes Jahr erscheint übrigens die nächste Fortsetzung: 28 Years Later: The Bone Temple. Der vierte wurde back-to-back gefilmt, stammt aber nicht mehr von Danny Boyle, sondern wurde diesmal von Nia DaCosta inszeniert. Ein erster Trailer wird im September 2025 erwartet. Der Film erscheint dann aller Voraussicht nach im Januar 2026 in Deutschland und dem Rest der Welt.