Im Kultfilm Alien sieht man das Monster nur selten – aus einem lustigen Grund

Das Alien hatte im ersten Film mit einem praktischen Problem zu kämpfen.

Das Alien aus der gleichnamigen Filmreihe gehört heute zu den beliebtesten, aber auch erschreckendsten Filmmonstern überhaupt. Im Originalfilm von 1979 sieht man die Kreatur allerdings nur sehr selten und wenn dann überwiegend in Nahaufnahmen. Der Grund dafür ist vor allem praktischer Natur: Das Kostüm sah in vielen Szenen nämlich viel zu albern aus.

Im ersten Film sah das Alien etwas albern aus

In den 70er-Jahren war die Technik noch nicht weit genug, um das Monster mit Digitaleffekten zu realisieren, wie das in den späteren Film-Ablegern und der Serie Alien: Earth der Fall ist. Stattdessen kommt bei „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ ganz klassisch ein Kostüm zum Einsatz, das der damals 26 Jahre alte Kunststudent Bolaji Badejo trug.

Alte Making-of-Videos aus der Zeit zeigen auch sehr deutlich, warum Regisseur Ridley Scott das Monster, auch als Xenomorph bekannt, nur im Finale des Films vollständig zeigt. Die menschlichen Bewegungen lassen die legendäre Kreatur nämlich eher albern und wenig furchterregend erscheinen – besonders der anfängliche Spinnengang wirkt kurios:

Aus der Not wurde später eine Tugend

Heute, also fast 50 Jahre später, sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Dank moderner Computertechnik und aufwendigen praktischen Effekten ist kein Schauspieler mehr nötig, der sich als fieses Alien verkleidet.

So kann die Kreatur in den späteren Filmen ohne Probleme an den Wänden und der Decke laufen und ist in vielen Einstellungen auch komplett zu sehen, ohne dass es unfreiwillig komisch wirkt. Deshalb kommen im Nachfolger Aliens von Regisseur James Cameron (Avatar) direkt mehrere Monster zum Einsatz. Trotzdem gilt Scotts Entscheidung, das Alien im ersten Film nur selten zu zeigen, heute als atmosphärischer Geniestreich.