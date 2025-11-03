In 11 Tagen ist Schluss: Amazon wirft Action-Blockbuster raus, der mich immer wieder zum Staunen bringt

Einer der schönsten Filme der letzten Jahre verlässt Amazon Prime Video.

Amazon räumt auf und deswegen fliegt demnächst der farbenfrohe Monster-Blockbuster Kong: Skull Island aus dem Programm von Amazon Prime Video.

Amazon entfernt Kong: Skull Island

King Kong kennt so gut wie jeder und 2017 hat der Riesen-Affe (mal wieder) einen eigenen Film erhalten – Kong: Skull Island. In dem Action-Film treffen Forscher und Soldaten aber nicht nur auf den legendären König des Dschungels, sondern auch auf zahlreiche andere obskure Monster. Und schlussendlich bildet der Streifen mit Tom Hiddleston und Brie Larson auch den Auftakt für den kolossalen Clash zwischen Kong und Godzilla.

Wer den Monster-Film also bisher verpasst hat und zudem Prime-Kunde ist, der sollte sich dieses Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen. Nach dem 14. November kostet Kong: Skull Island wieder bares Geld.

Bei Presse und Publikum schneidet das Affen-Theater ziemlich gut ab. So sind auf Rotten Tomatoes 75 Prozent aller Reviews zum Film positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen:

Übrigens: Der Film gehört zum sogenannten MonsterVerse, das aktuell aus fünf Filmen und zwei Serien besteht. 2027 soll mit Godzilla x Kong: Supernova ein sechster Film in den weltweiten Kinos erscheinen.

Muss man gesehen haben! Ich liebe Kong: Skull Island! Nicht nur wegen der herrlichen Monster-Action, sondern vor allem wegen seiner visuellen Präsentation und Strahlkraft. Der Film ist knallig bunt und an vielen Stellen leuchten die Farben regelrecht – ein wahrer Hochgenuss fürs Auge. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass viele moderne Blockbuster stark entsättigt sind und dadurch oft grau und eintönig wirken. Selbst meine geliebten Marvel-Filme können da nicht mithalten. Insofern ist Kong: Skull Island auch ein Muss für alle Besitzer eines OLED-TVs. Daniel Boldt

