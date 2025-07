In 3 Tagen ist Schluss: Amazon-Prime-Kunden haben nur noch wenig Zeit, um diese genialen Filme gratis zu schauen

Gleich zwei geniale Abenteuer-Filme fliegen aus dem Abo von Amazon Prime Video – Filmfans müssen jetzt also handeln.

Die beiden Jumanji-Abenteuer mit The Rock gehören zu den erfolgreichsten Filmen der letzten 10 Jahre und noch können Prime-Kunden die beiden Streifen kostenlos sehen – aber nicht mehr lange, denn Amazon entfernt Jumanji: Welcome to the Jungle und Jumanji: The Next Level demnächst aus dem Abo.

Die Jumanji-Filme sind eine Milliarden-Marke

Die Geschichte um ein gefährliches Brettspiel (später Videospiel), das seine Spieler echten Dschungel-Gefahren aussetzt, hat schon 1995 fantastisch funktioniert – damals noch mit Schauspieler Robin Williams. Aber erst die beiden Fortsetzungen mit Dwayne Johnson, auch bekannt als The Rock, haben die Kinokassen so richtig zum Beben gebracht.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Jumanji: The Next Level ansehen:

Die erste Fortsetzung, Jumanji: Welcome to the Jungle, hat mehr als 962 Millionen US-Dollar eingespielt. Zwei Jahre später folgte dann Jumanji: The Next Level, der mehr als 801 Millionen US-Dollar einnahm. Zusammen mit dem Original und dem Spin-off Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum bringt es die Marke auf über 2 Milliarden US-Dollar.

Kein Wunder also, dass Ende 2026 ein weiterer Ableger erscheinen soll. Bis es aber soweit ist, sollten Prime-Kunden ihre Chance nutzen und die beiden Abenteuer-Filme schnell auf Amazon Prime Video nachholen. Im Anschluss fällt wieder eine Leihgebühr an, die pro Film mindestens 3,99 Euro beträgt. Wer noch kein Prime-Abo hat, der kann das direkt bei Amazon ändern. Für Neukunden sind die ersten 30 Tage sogar kostenlos.

Die Filme sind überraschend gut Ich liebe Jumanji! Der Klassiker mit Robin Williams gehört zu den wichtigsten Filmen meiner Kindheit, weshalb ich den modernen Fortsetzungen gegenüber auch sehr skeptisch war. Schlussendlich wurde ich aber positiv überrascht. Die beiden Action-Spektakel mit The Rock machen Spaß und haben das Herz am rechten Fleck. Der Charme des Originals bleibt zwar unerreicht, aber die Fortsetzungen garantieren gute Unterhaltung oder anders formuliert: Die Filme sind ein No-Brainer, wenn ihr auf launige Dschungel-Abenteuer steht. Insbesondere jetzt, wo es die Filme noch für kurze Zeit gratis im Prime-Abo gibt. Daniel Boldt

