In 7 Tagen ist bei Amazon Schluss: Skandalfilm mit Robert De Niro fliegt aus dem Prime-Abo

Amazon-Kunden müssen sich beeilen – einer der erfolgreichsten Filme der letzten fünf Jahre verschwindet demnächst aus dem Abo.

Nur noch kurze Zeit bei Amazon: Joker

Amazon räumt mal wieder beim hauseigenen Streamingdienst auf und davon betroffen ist auch ein echter Oscar- und Milliarden-Hit: Joker. Die geerdete Comic-Verfilmung verlässt in den nächsten 7 Tagen den Katalog von Amazon Prime Video. Im Anschluss müssen interessierte Filmfans wieder bares Geld in die Hand nehmen, denn Prime ist der aktuell einzige Service, der den gefragten DC-Film in der praktischen Flatrate anbietet:

Die Geschichte von Arthur Fleck, der durch diverse Umstände zum legendären Batman-Antagonisten mutiert und daraufhin die ganze Welt brennen sehen will, hat zum Release im Jahr 2019 zu einer hitzigen Diskussion geführt. Besonders in den USA war der Film dem Vorwurf der Gewaltverherrlichung ausgesetzt. Manch ein Kritiker sah in dem Werk von Regisseur Todd Phillips auch den Brennstoff, um die Bevölkerung gegen die führenden Eliten aufzuwiegeln und als Bestätigungs-Fantasy der Incel-Kultur (Quelle: Rolling Stone).

Trotz oder vielleicht auch wegen der großen medialen Berichterstattung rund um den Film, wurde Joker zu einem phänomenalen Kino-Hit, der mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielen konnte – und das trotz eines R-Ratings in den USA (vergleichbar mit einer Einstufung ab 18 Jahren).

Neben dem kommerziellen Erfolg konnte der Film auch zahlreiche Nominierungen für anerkannte Awards einheimsen. Vor allem die Perfomance von Hauptdarsteller Joaquin Phoenix wurde vielfach ausgezeichnet. So gewann der Schauspieler einen Golden Globe und einen Oscar für Joker. Passend zum Skandal-Image des Films gab es aber auch eine Negativ-Nominierung bei der Goldenen Himbeere und zwar für die Kategorie Rücksichtsloseste Missachtung von Menschenleben und öffentlichem Eigentum

Der Nachfolger enttäuscht auf ganzer Linie

2024 erschien dann mit Joker: Folie à Deux eine direkte Fortsetzung. Dem Nachfolger gelang es allerdings nicht, an den Erfolg vom Erstling anzuschließen. Ganz im Gegenteil: Joker 2 wurde von der Presse regelrecht zerrissen und ging beim Publikum massiv unter, weshalb der Film zu einem Millionengrab für Warner Bros. wurde und nun als einer der größten Flops der jüngeren Filmgeschichte gilt.