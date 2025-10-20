In 9 Tagen ist Schluss: Amazon entfernt Skandal-Film mit Netflix-Star Jenna Ortega aus dem Prime-Abo

In den USA hat dieser Film mit Jenna Ortega für einen Aufschrei gesorgt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 20. Oktober 2025: Amazon-Kunden haben nur noch wenige Tage Zeit, um sich Miller’s Girl ohne zusätzliche Kosten anzusehen.

Anzeige

Ursprünglicher Artikel vom 28. Oktober 2024:

Prime-Kunden können sich ab dem 29. Oktober den Film Miller’s Girl mit Netflix-Star Jenna Ortega (Wednesday) und Martin Freeman (Der Hobbit) in den Hauptrollen ohne zusätzliche Kosten auf Amazon Prime Video ansehen.

Demnächst bei Amazon Prime: Miller’s Girl

Das Drama handelt von einem Lehrer, der eine gefährliche Beziehung zu seiner besten Schülerin führt. Dieser fragwürdige Umstand und gewisse Szenen machten schnell die Runde auf sozialen Plattformen wie X (ehemals Twitter), sodass Miller’s Girl vor allem in den USA als Skandal-Film gehandelt wurde. Der nachfolgende Tweet ist ein guter Beleg dafür:

Trotz einer Altersfreigabe ab 16 Jahren ist Miller’s Girl aber eher harmlos und interessierte Filmfans sollten daher kein waschechtes Erotik-Drama im Stil von Kubricks Lolita (1962) erwarten. Generell sind die Reaktionen auf den Film ziemlich durchwachsen, wie ein kurzer Blick auf die Kritiken zeigt.

Anzeige

Miller’s Girl kassiert vernichtende Kritiken

Von der internationalen Presse wurde Miller’s Girl mehrheitlich abgestraft. Lediglich 30 Prozent aller Kritiker sind mit dem Film zufrieden. Der US-amerikanische Fernsehsender CNN zerreißt den Film sogar regelrecht:

Miller’s Girl hat in etwa die intellektuelle Kraft einer Parfümwerbung. Ein Film, der in den 1980er Jahren vielleicht noch belächelt wurde, der es aber heute verdient, verspottet zu werden. (Quelle: CNN

Das Publikum ist zwar insgesamt etwas gnädiger, aber auch hier sind nur 43 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Und auch auf IMDb hält der Film mit 5,2 von 10 möglichen Punkten keinen besonders guten Wert.

Wer sich ungeachtet dieser Fakten für den Film interessiert und noch kein Prime-Kunde ist, der kann das direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage ist der Service sogar komplett kostenlos.