In den 80ern haben sich alle Männer in sie verliebt: So sieht der Star aus Dirty Dancing heute aus

Dirty Dancing machte diese Frau 1987 unsterblich.

Dirty Dancing kennt gefühlt jeder. Als der Tanzfilm 1987 an den Start ging, veränderte sich vor allem für Hauptdarstellerin Jennifer Grey alles. Sie wurde in ihrer Rolle als Frances „Baby“ Houseman über Nacht weltberühmt. Wir werfen einen Blick zurück auf ihre Karriere nach dem Kinoerfolg und zeigen euch, wie die Schauspielerin heute aussieht.

So sieht Jennifer Grey 38 Jahre später aus

In Dirty Dancing spielte Jennifer Grey die 17-jährige Frances Houseman – tatsächlich war sie zu diesem Zeitpunkt aber bereits 27 Jahre alt und hatte sogar schon in einigen bekannten Filmen mitgewirkt, darunter „Die rote Flut“ und „Ferris macht blau“. Der Durchbruch kam aber erst mit dem legendären Tanzfilm an der Seite von Patrick Swayze.

Der Film generierte mehr als 214 Millionen US-Dollar an den Kinokassen und brachte der jungen Frau darüber hinaus eine Golden-Globe-Nominierung ein. Der Ruhm sollte allerdings nicht lange anhalten.

Eine Nasenoperation veränderte ihr Äußeres zu stark und sorgte in den 90er-Jahren für ein Karrieretief. Dazu sagte sie später:

Ich bin als Berühmtheit in den Operationssaal gegangen – und als Unbekannte herausgekommen. (Quelle: The Frisky

Sie wirkte danach zwar in vielen Serien und Filmen mit, aber die wirklich großen Hits blieben aus. Und in populären Produktionen wie Kultserie Friends oder Dr. House war sie nur in kleinen Episoden-Rollen zu sehen.

Erst 2024, also gut 37 Jahre nach dem Erfolg von Dirty Dancing, spielte Grey wieder in einem populären Film mit: A Real Pain. Das Drama war für zahlreiche Preise nominiert und Hauptdarsteller Kieran Culkin gewann sogar den Oscar als bester Nebendarsteller.

Was macht Jennifer Grey heute?

Heute ist Jennifer Grey nur noch vereinzelt in Filmen und Serien zu sehen. Auch in den sozialen Medien ist der Dirty-Dancing-Star kaum anzutreffen. Allerdings postet sie von Zeit zu Zeit Beiträge auf Facebook, wo ihr mehr als 544.000 Menschen folgen (hier gehts zu ihrer Facebook-Seite).