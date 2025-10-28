In den 80ern hat sie jeder Mann angehimmelt: So sieht der Star aus „L.I.S.A. – Der helle Wahnsinn“ heute aus

Sie hat die perfekte Frau gespielt und wurde damit zur Kultfigur.

Wer Filme aus den 80ern liebt, der wird sich vermutlich auch noch an „L.I.S.A. – Der helle Wahnsinn“ erinnern. Die Komödie war ein echter Überraschungserfolg und das nicht zuletzt dank seiner attraktiven Hauptdarstellerin Kelly LeBrock, die mit ihren freizügigen Auftritten zum Sexsymbol wurde.

So sieht die Lisa-Darstellerin heute aus

Die Schauspielkarriere von Kelly LeBrock ist zwar nicht besonders umfangreich, aber mit Filmen wie „Die Frau in Rot“, „Hard to Kill“ und natürlich „L.I.S.A. – Der helle Wahnsinn“ (OT: Weird Science) wurde sie zu einer Ikone der 80er-Jahre. Ihr Auftritt in der Science-Fiction-Komödie von Regisseur John Hughes (The Breakfast Club) hat sich vor allem bei der Männerwelt nachhaltig eingeprägt, wie diverse Reddit-Threads beweisen, die LeBrock auch noch heute anschmachten.

In dem Film von 1985 kreieren zwei Teenager in bester Frankenstein-Manier die perfekte Frau: das Ergebnis ist die attraktive Lisa, die den Jungs nicht nur den Kopf verdreht, sondern ihnen auch hilft, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen.

So sieht Schauspielerin Kelly LeBrock heute aus. (© Getty Images / Greg Doherty)

Seit ihrer kultigen Rolle als Lisa sind mittlerweile 40 Jahre vergangen und Kelly LeBrock tritt schon seit ein paar Jahren nicht mehr in Filmen und Serien auf. Ihre letzten Einträge bei IMDb gehen auf das Jahr 2021 zurück.

Fun Fact: Kelly LeBrock war über viele Jahre mit Action-Star Steven Seagal verheiratet, den sie bei den Dreharbeiten zu „Hard to Kill“ kennenlernte.

Kelly LeBrock setzt sich für Kranke ein

Heute hat sich Kelly LeBrock weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihre letzten Posts bei Instagram und X (ehemals Twitter) sind bereits einige Jahre alt und die letzten Foto-Aufnahmen von ihr stammen aus dem Jahr 2023. Laut verschiedenen Quellen auf Wikipedia setzt sie sich seit dem Tod ihres Bruders für schwerkranke Menschen ein, darunter krebskranke Kinder.