In Game of Thrones haben ihn alle gehasst: So anders sieht Jack Gleeson 14 Jahre später aus

Was macht der Schauspieler aus Game of Thrones heute?

In seiner Rolle als Prinz Joffrey Baratheon in der HBO-Serie Game of Thrones war Schauspieler Jack Gleeson jahrelang der meistgehasste Charakter im Fernsehen. Eine Zeit, die nicht immer leicht für den jungen Mann war. Er erhielt Hass-Mails und wurde im Internet massiv beleidigt. Nach vier Staffeln nahm er sich daraufhin eine Schauspiel-Auszeit. Seit ein paar Jahren ist er aber wieder zurück – so zum Beispiel im Fantasy-Epos Sandman auf Netflix.

Nach Game of Thrones brauchte er eine Pause

Ein guter Schauspieler zu sein, kann durchaus Schattenseiten mit sich bringen. Insbesondere, wenn Zuschauer eine fiktive Figur mit der echten Persönlichkeit verwechseln. Davon kann der irische Schauspieler Jack Gleeson ein Lied singen. In Game of Thrones mimte er jahrelang den psychopathischen Prinz Joffrey Baratheon, der schnell zum Hassobjekt vieler Fans wurde.

Seine Performance als Bösewicht in dem Mega-Hit brachte ihm zahlreiche Nominierungen als Best TV Villain ein. Nach seinem Ausstieg bei Game of Thrones machte schnell das Gerücht die Runde, dass Gleeson aufgrund der negativen Fanreaktionen die Schauspielerei für eine Zeit lang hinter sich ließ. Er selbst gab jedoch an, dass er lediglich eine Pause brauchte (Quelle: Reddit).

Seit 2020 ist er aber wieder als Darsteller aktiv und hat unter anderem Auftritte in den Netflix-Serien Sex Education, Sandman oder zukünftig in House of Guinness, der neuen Serie vom Peaky-Blinder-Erfinder.

Jack Gleeson ist wieder als Schauspieler aktiv

Heute ist es zwar wesentlich ruhiger um Jack Gleeson geworden, aber das liegt vor allem daran, dass er in weniger Projekten auftritt und diese auch nicht mehr die Höhen von Game of Thrones erreichen – was ja zeitweise zusammen mit The Walking Dead die populärste Show der Welt war.

Darüber hinaus ist der Schauspieler in den sozialen Netzwerken entweder gar nicht oder zumindest kaum aktiv. Es gibt zwar auf X (ehemals Twitter) und Instagram-Accounts mit seinem Namen, aber in der Regel handelt es sich hierbei um Fan-Accounts. Dafür findet man auf YouTube zahlreiche Interviews mit dem Schauspieler, wie er Fragen zu Game of Thrones und seiner Karriere beantwortet – besonders sein Auftritt im University College Dublin fällt dabei ins Auge (auf YouTube ansehen).