In wenigen Wochen erscheinen 4 Gaming-Kracher, auf die etliche Steam-Spieler sehnsüchtig warten

Das Gaming-Jahr 2025 startet vielversprechend. Im Februar gehen direkt vier Spiele auf Steam an den Start, die bei vielen Spielern auf der Wunschliste stehen oder von beinharten Fans bereits vorbestellt wurden. Vor allem RPG-Fans kommen auf ihre Kosten.

Im Februar starten gleich 4 Steam-Highlights

4. Februar, 11. Februar, 18. Februar und schließlich noch den 28. Februar solltet ihr fett in eurem Kalender markieren. Denn an diesen vier Tagen erscheinen vier Steam-Highlights, auf die viele Spieler schon seit einer gefühlten Ewigkeit warten – wie ein Blick auf die Steam-Topseller- und -Wishlist-Charts beweist:

Den Anfang macht Kingdom Come Deliverance 2, das am 4. Februar 2025 nach mehrmaliger Verschiebung erscheinen soll. In diesem Open-World-RPG kommen vor allem Mittelalter-Fans auf ihre Kosten, die sich in der Rolle von Hauptfigur Heinrich durch das Europa des 15. Jahrhunderts schlagen wollen.

Unsere Autorin Marina war in der Preview schon recht angetan von Kingdom Come Deliverance 2 – hoffen wir mal, dass sich das Warten auf die finale Version lohnt.

Kingdom Come Deliverance 2: 25 Minuten Gameplay (Englisch)

Eine Woche später sollten sich Strategiefans lieber nichts vornehmen, denn am 11. Februar erscheint Civilization 7. Erstmals werdet ihr im Spiel beim Wechsel eines Zeitalters auch eure Zivilisation wechseln können. Ansonsten scheinen sich die Entwickler vor allem auf Gameplay-Verbesserungen konzentriert zu haben. Außerdem gibt es Crossplay-Support zwischen Konsole und PC.

Sid Meier’s Civilization 7: Gameplay-Trailer

Am 18. Februar gibt es dann neues Futter für Fantasy-RPG-Fans mit Avowed. Das Spiel stammt von Obsidian Entertainment – das Studio hat sich unter anderem einen Namen durch Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity gemacht.

Avowed erinnert auf den ersten Blick vom Gameplay her etwas an Skyrim. In der Ego-Perspektive streift ihr durch die Fantasy-Welt und haut, schießt oder zaubert Monster und Gegner zu Klump. Ob das Spiel jedoch einen ähnlichen Sog wie The Elder Scrolls auslöst, bleibt abzuwarten.

Avowed: Story-Trailer (Englisch)

Und den Abschluss macht Monster Hunter: Wilds, das am 28. Februar erscheint. Das Action-RPG setzt auf eine einfache Gameplay-Spirale: Monster verkloppen, aus ihren Materialien neue Ausrüstung bauen, um damit neue Monster zu verkloppen.

Klingt simpel, aber tatsächlich vergehen meist Hunderte Stunden, bis man auch nur eine der 14 Waffengattungen so richtig gemeistert hat. Fans der Reihe werden abseits von Monster Hunter: Wilds wahrscheinlich dieses Jahr nicht viel anderes spielen – so wird es auch mir ergehen.

Monster Hunter Wilds: Erster offizieller Trailer

Gut zu wissen: Alle hier genannten Spiele erscheinen neben dem PC auch für die Konsole.

