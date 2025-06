„Ironheart“: Start der MCU-Serie auf Disney+ und alle Infos

Das Marvel Cinemativ Universe bekommt Zuwachs. Alles zum Start der Mini-Serie „Ironheart“ und die Bedeutung für das MCU findet ihr hier.

„Ironheart“: Start der Mini-Serie im Juni

Nicht mehr lange, dann bekommen Marvel-Fans neuen Stoff. Mit „Ironheart“ startet am Mittwoch, den 25. Juni 2025 ein neues Spin-off auf Disney+, das vor allem Fans von „Iron Man“ interessieren dürfte. Denn um nicht weniger als die Nachfolge des „Eisernen“ geht es in der neuen MCU-Serie.

Darum geht es in „Ironheart“

Die junge Erfinderin Riri Williams (Dominique Thorne) hat große Ambitionen. Als talentierter Technik-Nerd will sie den fortschrittlichsten Kampfanzug seit dem legendären „Iron Man“ (Robert Downey Jr.) bauen. Doch so genial sich Williams auch gibt, so fehlerbehaftet ist auch ihre ehrgeizige Entwicklung.

Daher kennt ihr die „Ironheart“-Hauptfigur

Marvel-Fans werden die Protagonistin sicherlich schon am Namen erkannt haben. Denn bei Riri Williams handelt es sich um keine Geringere als die Erfinderin, die schon in „Black Panther: Wakanda Forever“ dem namensgebenden Volk im Krieg gegen die Unterwasser-Bewohner von Namor mit ihrem Wissen half.

In „Ironheart“ kehrt die findige Technik-Enthusiastin in ihre Heimatstadt Chicago zurück, wo sie ihr Studium am namhaften MIT (Massachusetts Institute of Technology) aufgeben musste. Sie war zu selten anwesend und hat zu viele brauchbare Teile mitgehen lassen.

Neben Dominique Thorne ist in „Ironheart“ aber auch Anthony Ramos aus „Twisters“ zu sehen, der in die Rolle von Parker Robbins, respektive „The Hood“ schlüpft und Williams fördern möchte. Zudem ist Alden Ehrenreich („Solo: A Star Wars Story“) mit von der Partie.

Zwischen Hightech und Fantasy

Neben den bekannten Hightech-Spielereien, zu denen offensichtlich auch eine KI-Eigenentwicklung gehört, die an den kultigen J.A.R.V.I.S. aus Tony Starks Kampfanzug erinnert, deutet der Trailer auch auf Magisches hin. „Ironheart“ könnte sich irgendwo zwischen Hightech und Fantasy einordnen, wenn man die vielen Magie-Symbole bedenkt. Ganz im Stil von „Doctor Strange“ und „WandaVision“.

Riri Williams tritt als „Ironheart“ also in die zugegebenermaßen großen Fußstapfen von „Iron Man“, der in „Avengers: Endgame“ tragischerweise, aber heldenhaft abtreten musste. Tatsächlich hat die neue MCU-Serie für das Universum aber auch noch eine andere Bedeutung. Denn „Ironheart“ fungiert als letzte Serie von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe.