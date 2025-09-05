Irrer Rekord: Filmfan zahlt 3,65 Millionen US-Dollar für Star-Wars-Requisite

Diese Requisite aus Star Wars hätte wohl jeder Filmfan gerne zu Hause.

5. September 2025: Die Online-Auktion ist offiziell beendet und das Lichtschwert von Darth Vader wurde für 3,65 Millionen US-Dollar verkauft. Damit ist die legendäre Requisite nun der teuerste Star-Wars-Gegenstand, der jemals versteigert wurde (Quelle: Culture Crave).

Ursprünglicher Artikel vom 8. August 2025:

Star-Wars-Fans mit besonders großen Brieftaschen haben demnächst die einmalige Chance, einen ganz besonderen Schatz zu ersteigern: Das legendäre Lichtschwert von Darth Vader kommt nämlich unter den Hammer. Das zuständige Auktionshaus schätzt den Wert der Requisite auf bis zu 3 Millionen US-Dollar.

Darum ist das Lichtschwert so wertvoll

So ziemlich jeder Filmfan kennt ihn: Darth Vader. Die dunkle Rüstung, das schwere Atmen und natürlich das rote Lichtschwert gehören zu seinen unverwechselbaren Merkmalen. Und während sich viele Requisiten aus der ersten Star-Wars-Trilogie entweder in einem Museum befinden oder gar nicht mehr existieren, bietet sich nun für Fans der Filmreihe eine unglaubliche Chance – vorausgesetzt, ihr habt das nötige Kleingeld.

Im September versteigert die Plattform PropstoreAuction nämlich das Original-Lichtschwert von Darth Vader, welches 1980 bei Das Imperium schlägt zurück und 1983 bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Einsatz am Set kam. So ein Stück Filmgeschichte hat wenig überraschend einen stolzen Preis und so schätzt das Online-Auktionshaus den Wert der Requisite auf bis zu 3 Millionen US-Dollar, was ungefähr 2,6 Millionen Euro entspricht.

So sieht das gute Stück aus. Ein Muss für jeden Star-Wars-Fan. (© PropstoreAction)

Die Anbieter rechtfertigen den Preis damit, dass es sich bei dem Lichtschwert nachweislich um eine extrem seltene Requisite handelt, die auch tatsächlich im fertigen Film zu sehen ist. In diesem Kontext nennt das Auktionshaus das Objekt auch den vielleicht begehrtesten Gral der Star-Wars-Geschichte.

Indiana-Jones-Fans machen große Augen

Apropos Gral: Dasselbe Auktionshaus bietet auch noch eine andere ikonische Filmrequisite an, und zwar die Peitsche und den dazu passenden Halfter aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989. Hierfür wird der Wert auf bis 500.000 US-Dollar geschätzt. Ein echter Schnapper also!