Irrer Rekord: Schauspieler Jack Nicholson hat mir nur einem Film 194 Millionen US-Dollar verdient

Hollywood-Legende Jack Nicholson hält einen 36 Jahre alten Rekord.

Es ist kein Geheimnis, dass Hollywood-Stars, wie The Rock, Ryan Reynolds oder Robert Downey Jr. Gagen in Millionenhöhe kassieren. Allein für die kommenden Avengers-Filme (Doomsday und Secret Wars) erhält der Schauspieler 80 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zu der legendären Gage von Schauspieler Jack Nicholson sind das aber lediglich Peanuts.

Batman hat Nicholson schwerreich gemacht

Jack Nicholson ist zwar seit 2010 gar nicht mehr als Schauspieler aktiv, hält aber trotzdem noch den Rekord für die höchste Gage, die ein Darsteller für einen einzelnen Film erhalten hat. Der Rekord selbst ist dabei schon 36 Jahre alt und wird vermutlich auch nicht so schnell gebrochen.

Ganz konkret geht es um seine Rolle als Joker in Batman von 1989. Zu dieser Zeit war Nicholson einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods und erhielt üblicherweise 10 Millionen US-Dollar pro Film. Für Batman von Regisseur Tim Burton waren es allerdings nur 6 Millionen US-Dollar. Dafür ließ sich Nicholson im Gegenzug vertraglich versichern, dass er einen Anteil am weltweiten Einspielergebnis als Plus erhält. Die Comic-Verfilmung war ein wahnsinniger Erfolg an den Kinokassen und spielte fast 412 Millionen US-Dollar ein.

Damit aber noch nicht genug: Er erhielt darüber hinaus auch noch prozentuale Anteile am Verkauf von Batman-Merchandise, also Spielzeug, T-Shirts und Co. Diesem Umstand verdankt er auch schlussendlich den Gagen-Rekord. Experten schätzen, dass seine Gage dadurch auf beachtliche 90 Millionen US-Dollar anstieg. Inflationsbereinigt wären das heute ungefähr 194 Millionen US-Dollar.

Es stimmt zwar, dass Schauspieler wie Robert Downey Jr. über alle Iron-Man- und Avengers-Filme hinweg insgesamt mehr verdient haben, aber selbst RDJ hat nicht so viel Geld mit nur einem einzigen Film gemacht (Quelle: Collider).

Matt Damon hätte den Rekord fast gebrochen

Der Rekord von Nicholson wäre allerdings 2009 fast gebrochen worden. Denn Schauspieler Matt Damon wurde die Hauptrolle im Film Avatar – Aufbruch nach Pandora angeboten und außerdem eine Gewinnbeteiligung an den Gesamtumsätzen. Damon sagte aber ab und verzichtete so rückblickend betrachtet auf gut 250 Millionen US-Dollar – was er bis heute schwer bereut.