Jack White ist tot: Diese Hits machten den Kölner Produzenten zur Musiklegende

Der deutsche Musikproduzent, Songwriter und Schlagersänger Jack White ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Über eine Milliarde verkaufte Tonträger, Nummer-1-Hits in mehreren Ländern und zahlreiche Evergreens. Sein Name steht bis heute für eingängige Melodien und große Stimmen. Dies sind die größten Hits aus seiner Feder.

Wer war Jack White?

Geboren wurde Jack White am 2. September 1940 in Köln als Horst Nußbaum. Bevor er die Musik für sich entdeckte, spielte er Fußball – unter anderem für Viktoria Köln und den niederländischen PSV Eindhoven. Trainer Hennes Weisweiler brachte ihn zum Fußball, doch sein Weg führte bald in eine ganz andere Richtung: die Musik.

In den 1960ern versuchte sich White zunächst als Sänger, ehe er 1969 als Produzent mit Roberto Blanco („Heute so, morgen so“) beim Deutschen Schlagerfestival den Durchbruch feierte. In den 1970ern schrieb er den offiziellen WM-Song „Fußball ist unser Leben“ für die deutsche Nationalmannschaft. 1976 erhielt er eine Diamant-Schallplatte für über 100 Millionen verkaufte Tonträger.

Mit seinem Tod hinterlässt White ein Werk, welches die Playlisten mehrerer Generationen geprägt hat. Privat hinterlässt der Komponist mehrere Kinder – das jüngste ist erst 2023 geboren.

Die größten Hits von Jack White

Jack White produzierte und schrieb im Laufe seiner Karriere über 1.000 Songs. Seine Handschrift prägte die deutsche Schlagerszene der 1970er und 1980er Jahre und später auch internationale Charts.

Neben Klassikern für Tony Marshall, Andrea Jürgens, Roberto Blanco und Jürgen Marcus arbeitete White auch mit internationalen Stars wie Laura Branigan, Jermaine Jackson und David Hasselhoff zusammen.



Hier sind einige seiner bekanntesten Erfolge:

„Looking for Freedom“ – David Hasselhoff

Der 1989 erschienene Song wurde ein Nummer-1-Hit in mehreren europäischen Ländern und gilt als Whites größter internationaler Erfolg.

„Self Control“ – Laura Branigan

Laura Branigan machte den Song weltbekannt – produziert und mitgeschrieben von Jack White. Der Titel eroberte die Charts in beiden Hemisphären und gilt bis heute als einer der größten Pop-Hits der 80er.

„When the Rain Begins to Fall“ – Jermaine Jackson & Pia Zadora

Mit „When the Rain Begins to Fall“, konnte White erneut unter Beweis stellen, dass er ein Gespür für internationale Trends hatte und diese auch umsetzen konnte. Das Duett stürmte die Charts mit einer eingängigen Melodie und einer guten Prise 80er-Glamour.

„Ein bisschen Spaß muss sein“ – Roberto Blanco

An der Seite von Roberto Blanco, fabrizierte White seinen wohl bekanntesten deutschen Schlager-Hit. Zeitweise war es eine Herausforderung, dem Schlager-Song aus dem Weg zu gehen – noch heute läuft er gerne in Bierzelten oder Partys.

„Schöne Maid“ – Tony Marshall

Ein Platz in den deutschen Hitlisten und ein Durchbruch für Tony Marshall – alles basierend auf der samoanischen Melodie „Samoa“, über die deutsche Texte gelegt wurden.