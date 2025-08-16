„Jackass“ damals & heute: So krass haben sich die Stars verändert

2 / 10

Der ursprüngliche Kopf der „Jackass“-Franchise hat in den letzten Jahren zahlreiche Risiko-Stunts durchlebt. Zwischen 50 und 100 Gehirnerschütterungen wurden dokumentiert. Ihm wurde geraten, sich nicht weiter zu gefährden. Knoxville hat sich daher inzwischen vor allem seinen Kindern zuliebe zunehmend zurückgenommen, ist aber weiterhin im Entertainment-Geschäft aktiv. So wird er der neue Host der TV-Show „Fear Factor: The Next Chapter“. Gleichzeitig muss er sich aber noch mit einer Anklage auseinandersetzen, nachdem er einen Producer bei der Show „The Prank Panel“ mit einem Taser bearbeitet hat.