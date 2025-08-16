„Jackass“ damals & heute: So krass haben sich die Stars verändert

Es ist beeindruckend zu sehen, wie vielfältig sich die „Jackass“-Crew entwickelt hat, vom Comedy-Stunt-Team hin zu Familienleben, Kunst, Comedy, Podcasts und Unternehmertum. Vor einigen Jahren stand ein Großteil der Crew für den 2022 erschienenen vierten Film „Jackass: Forever“ gemeinsam vor der Kamera (hier streamen) und auch heute haben viele Mitglieder noch Kontakt miteinander. Wie sehen die Stars der TV-Show mittlerweile aus und was machen Johnny Knoxville und Co. heute?
Johnny Knoxville
Der ursprüngliche Kopf der „Jackass“-Franchise hat in den letzten Jahren zahlreiche Risiko-Stunts durchlebt. Zwischen 50 und 100 Gehirnerschütterungen wurden dokumentiert. Ihm wurde geraten, sich nicht weiter zu gefährden. Knoxville hat sich daher inzwischen vor allem seinen Kindern zuliebe zunehmend zurückgenommen, ist aber weiterhin im Entertainment-Geschäft aktiv. So wird er der neue Host der TV-Show „Fear Factor: The Next Chapter“. Gleichzeitig muss er sich aber noch mit einer Anklage auseinandersetzen, nachdem er einen Producer bei der Show „The Prank Panel“ mit einem Taser bearbeitet hat.
Bam Margera
Die letzten Jahre waren geprägt von dem Kampf gegen die Alkoholsucht. Bam hat sich klar von der Jackass-Franchise distanziert. Er sagte in einem Interview, dass aufgrund vergangener Konflikte „der Schaden irreparabel“ sei, und er weder an Jackass Forever noch an einem Revival beteiligt sein möchte. Stattdessen fokussiert er sich auf seine Genesung und seine Familie. Er ist als „geheimes Skateboard-Enthusiasten“ Feature im neuen Tony Hawk Pro Skater 3+4 spielbar.
Steve-O
Steve-O ist nach wie vor sehr aktiv: Er betreibt den erfolgreichen Podcast Steve-O’s Wild Ride!, tourt mit Comedy-Live-Shows wie der Crash & Burn Tour und stand kürzlich in Houston auf der Bühne. Außerdem brachte er 2022 das Buch A Hard Kick in the Nuts: What I’ve Learned from a Lifetime of Terrible Decisions heraus (bei Amazon ansehen). Trotz seiner waghalsigen Vergangenheit denkt er mittlerweile über Sicherheit nach. Ein geplantes Stuntvorhaben mit einer Schusswaffe wurde wegen zu hoher Gefahr verworfen. Wird Steve-O allmählich vernünftig?
Chris Pontius
„Party Boy“ ist auch heute immer noch ein Lächeln zu haben. In seiner Freizeit ist er weiterhin ein begeisterter Skater. Nach den Jackass-Zeiten war er noch mit Steve-O in der Show „Wildboyz“ zu sehen, mittlerweile ist er vor allem mit seinem Stand-up-Comedy-Programm „The Pontius Show“ unterwegs und kümmert sich um seinen Sohn Axe.
Wee Man
Wee-Man ist nicht nur für seine Stunts bekannt, sondern auch als Unternehmer: Er eröffnete seit 2010 mehrere Chronic Tacos-Filialen in Kalifornien. Zudem ist er weiterhin im Skateboarding aktiv, tritt in Podcasts und Webformaten auf – unter anderem auch in Steve-O’s Wild Ride! (hier ansehen).
Ryan Dunn
Ryan Dunn galt als furchtloser Stuntman, der oft bereit war, Aktionen zu übernehmen, die andere ablehnten. Sein Spitzname lautete „Random Hero“. Der ehemalige Jackass-Star starb tragisch am 20. Juni 2011 im Alter von 34 Jahren bei einem schweren Autounfall in West Goshen Township, Pennsylvania. Nur sechs Tage zuvor feierte seine Reality-Show „Proving Ground“ ihre TV-Premiere.
Ehren „Danger Ehren“ McGhehey
Ehren zeigte sich jüngst als stolzer Vater. Während der Dreharbeiten zu Jackass Forever wurde seine Tochter Cedar Moon geboren. Neben Gastauftritten unter anderem in den Fernsehserien Portlandia und Grimm hat er eine Fotografie-Website aufgebaut.
Preston Lacy
Er war einst Truckfahrer und Drehbuchautor, bevor er durch „Jackass“ als Darsteller bekannt wurde. Bis heute ist er als Stand-up-Comedian aktiv und tourt durch die USA.
Dave England
Dave England, auch bekannt als „that one dude from Jackass who s***s“, lebt heute ein eher ruhigeres Leben – vor allem mit seiner Familie in Kalifornien. Er hat kleine Rollen in Filmen wie Natural Born Pranksters und The Bet (beide 2016) übernommen und trat gelegentlich in TV-Shows wie WWE’s Swerved oder Ridiculousness auf. Laut Reddit-Usern arbeitet er an einem Dokumentarfilm über Finger-Skateboarding und scheint in diesem Hobby aktiv engagiert zu sein