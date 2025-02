James Blunt Tour 2025: Hier gibt es noch Tickets

2025 kommt James Blunt für einige Konzert-Termine nach Deutschland. Die Events nahen. Kurzentschlossene bekommen auch jetzt noch Tickets für seine Jubiläumstour.

Startschuss für die Deutschlandreise von James Blunt ist am 27. Februar in der Uber-Arena (ehemals „Mercedes Benz Arena“ und „o2 Arena“) in Berlin. Danach geht es unter anderem nach Hamburg und München. Im Sommer steht zudem ein Open-Air in Schwetzingen an. Der Vorverkauf läuft hier.

James Blunt Tour 2026: Termine & Städte – die Infos

Schon im Frühjahr 2024 war Blunt in Deutschland unterwegs, nun gibt es einige Zusatz-Termine. Die Tour läuft unter dem Motto „20th Anniversary of Back to Bedlam“. Das sind alle Deutschland-Daten für die James-Blunt-Konzerte in diesem Jahr:

27.02.2025: Berlin, Uber Arena

28.02.2025: Hamburg, Barclays-Arena

01.03.2025 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

02.03.2025: München, Olympiahalle

Neben den Hallenkonzerten steht im Sommer ein Open-Air-Konzert in Deutschland auf dem Tourplan:

07.08.2025: Schwetzingen, Schlossgarten

Schon am 25. Februar 2025 tritt James Blunt in der Wiener Stadthalle D in Wien, Österreich auf.

James Blunt Tour 2025: Tickets im Vorverkauf & neues Album – alle Infos

James Blunt wurde 2005 mit seinem Hit You're Beautiful weltweit bekannt. Sein Debütalbum „Back to Bedlam“ war ein großer Erfolg und machte ihn zu einem der bekanntesten Singer-Songwriter. In diesem Jahr wird das 20-jährige Jubiläum des Debüt-Werks gefeiert. Blunt ist für seine gefühlvollen Balladen und seine markante Stimme bekannt. Neben seiner Musikkarriere ist er für seinen trockenen Humor auf Social Media berüchtigt. Trotz wechselnder Chartplatzierungen bleibt er eine feste Größe in der Popmusik.

Zur Einstimmung könnt ihr hier die Highlights aus der Diskografie von James Blunt im Stream anhören:

Auch bei den James-Blunt-Tickets droht ein schneller Ausverkauf. Falls noch nicht vorhanden, solltet ihr euch daher rechtzeitig ein Konto bei Eventim anlegen und den Online-Shop frühzeitig am Freitagvormittag aufrufen, um einen guten Platz in der Warteschlange zu bekommen. Sollte ein Termin bereits als „ausverkauft“ oder „zur Zeit nicht verfügbar“ angezeigt werden, lohnt es sich, immer wieder erneut auf der Seite vorbeizuschauen, da manchmal blockierte Tickets auf Warenkörben anderer Nutzer wieder freigegeben werden.

Hinweis: Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande solltet ihr hingegen vermeiden. Hierbei handelt es sich um Anbieter, die Tickets weiteverkaufen und keine offiziellen Kontingente zur Verfügung gestellt bekommen. Die Preise sind hier oft übertrieben hoch, zudem kommt es immer wieder vor, dass dort gekaufte Eintrittskarten ungültig sind.

