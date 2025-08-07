James Bond: Ein Quantum Trost zeigt bei Minute 26 einen genialen Filmfehler, den ihr nie wieder übersehen könnt

Diesen Filmfehler in James Bond 007: Ein Quantum Trost werdet ihr nie wieder übersehen können.

Es dürfte niemanden überraschend, dass auch eine langlebige Reihe wie James Bond nicht von Filmfehlern verschont geblieben ist. Oft sind diese Aussetzer allerdings subtil, gut versteckt oder fallen bei all der Action gar nicht weiter auf. Ein Filmfehler aus James Bond 007: Ein Quantum Trost ist aber so offensichtlich im Bild zu sehen, dass man regelrecht fassungslos ist – es geht um den berühmt-berüchtigten Besen-Mann.

Dieser Filmfehler in James Bond ist legendär

James Bond 007: Ein Quantum Trost genießt unter Filmfans ja generell keinen besonders guten Ruf. Der Action-Thriller aus dem Jahr 2008 gilt allgemein hin als der schwächste Ableger der Daniel-Craig-Ära. Auf Rotten Tomatoes sind zum Beispiel nur 58 Prozent aller Zuschauer zufrieden mit dem 22. Teil der Reihe.

Trotzdem genießt vor allem eine Szene nahezu Kultstatus und wird auf vielen Webseiten zitiert und in diversen YouTube-Videos gezeigt. Allerdings nicht, weil sie so gut ist, sondern weil sie einen wirklich unglaublichen Filmfehler enthält.

Wer bei Minute 26:10 das Bild anhält und auf den Hintergrund achtet, der wird rechts hinter James Bond einen Mann sehen, der den Boden mit einem Besen fegt. Wobei das nicht ganz richtig ist, der Statist fegt nämlich viel mehr die Luft. Das ist besonders kurios, weil er im Bild fast schon prominent platziert ist, weshalb der Fehler einem regelrecht ins Auge springt.

Hier könnt ihr euch den Fehler selbst ansehen

Wer sich selbst vom Fehler oder dem Film überzeugen will, der kann sich James Bond 007: Ein Quantum Trost zum Beispiel über den MGM-Channel von Amazon ansehen. Für Neukunden ist das sogar eine Zeit lang kostenlos möglich.

Der besagte Fehler wurde auch in unzähligen YouTube-Videos verarbeitet und gezeigt. Ihr könnt euch die Szene also auch schnell in einem Short ansehen – hier gehts zum Clip auf YouTube.