Jeder Boomer ist mit diesen TV-Familien aufgewachsen – erkennst du sie alle?

Bist du ein echter Serien-Junkie oder eher ein Couch-Potato mit Gedächtnislücken? Hier kannst du beweisen, wie gut du die verrückten, liebenswerten und chaotischen Familien aus deinen Lieblingsserien kennst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Vom liebenswert vertrottelten Familienvater bis zur rebellischen Tochter – hier ist alles dabei! Schnapp dir die Fernbedienung, mach es dir gemütlich und los geht's! Viel Spaß und viel Erfolg! 📺