Jeder Boomer ist mit dieser Serie groß geworden – heute ist sie fast vergessen

An dieser Kultserie führte damals kein Weg vorbei.

357 Folgen, drei Filme und eine Laufzeit von 13 Jahren: Die Seifenopfer Dallas gehörte zwischen 1978 und 1991 zu den populärsten Serien der Welt. Heute hat das Drama um die Familie Ewing allerdings reichlich Staub angesetzt und vor allem jüngere Serienfans haben keinen Bezug mehr zu Dallas. Wir werfen einen Blick zurück und verraten euch, wo man den Serien-Klassiker heute im Stream schauen kann.

Dallas war ein weltweites Serien-Phänomen

Es gab eine Zeit, da führte kein Weg vorbei an Dallas. Die Serie war Ende der 70er beziehungsweise Anfang der 80er-Jahre so populär in den USA, dass sie Straßen leer fegte und sogar andere große Serien beeinflusste. So ging das Finale der dritten Staffel in die TV-Geschichte ein, weil sich eine ganze Nation plötzlich fragte, wer auf Hauptfigur J.R. schoss? Ein Umstand, der später von den Simpsons ähnlich erfolgreich parodiert wurde.

Einen besonderen Eindruck hat Dallas aber auch wegen der sogenannten Traumstaffel bei vielen Zuschauern hinterlassen. So wurde die gesamte neunte Staffel als böser Traum deklariert, um zu erklären, warum eine verstorbene Figur (Bobby) auf einmal wieder am Leben war. Bis heute wird die Serie für diese narrative Entscheidung scharf von Fans kritisiert.

Wer Dallas heutzutage nachholen will, der kann sich alle 14 Staffeln über den Streamingdienst RTL+ ansehen (hier gehts direkt zu Serie).

Alternativ könnt ihr euch die ganze Serie auch ins heimische Regal stellen. So gibt es bei Amazon zum Beispiel eine schicke Komplettbox, die mit 139 Euro allerdings auch nicht unbedingt günstig ist. Für den Preis bekommt ihr aber auch 276 Stunden feinste TV-Geschichte. Die Serie und die dazugehörige Box sind mit einem Wert von 4,6 von 5 möglichen Sternen zudem ziemlich gut bewertet.

Warum war Dallas damals so beliebt?

Dallas war so erfolgreich, weil sie als eine der ersten Serien Glamour, Intrigen und Familiendrama in einem großen Stil verband. Das Leben der reichen Ewing-Familie bot perfekte Unterhaltung mit Machtkämpfen, Liebe und Verrat.

Die Serie prägte das Genre der Seifenoper im Fernsehen nachhaltig. Heute lohnt sich das Anschauen, weil Dallas ein faszinierendes Zeitdokument der 1980er ist und zeigt, wie moderne Dramaserien überhaupt erst entstanden sind.