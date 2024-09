John Wick ist zurück: Laut Filmfans hat Marvel keine Chance

From the World of John Wick: Ballerina - Trailer Deutsch

From the World of John Wick: Ballerina - Trailer Deutsch

Der erste Trailer zu From the World of John Wick: Ballerina ist da und begeistert nicht nur Action-Fans, sondern auch Marvel-Anhänger. Wir haben euch den besagten Trailer ganz oben eingebunden.

Noch mehr brutale Action für John-Wick-Fans

Das John-Wick-Universum wächst und wächst: Nach vier Filmen und einer eigenen Amazon-Prime-Serie, erscheint im nächsten Jahr mit Ballerina das erste filmische Spin-Off der beliebten Action-Reihe. Den ersten Trailer zu From the World of John Wick: Ballerina könnt ihr euch ganz oben mit deutscher Synchronisation ansehen.

Neu ist allerdings, dass nicht mehr Keanu Reeves als John Wick im Fokus steht, sondern die Schauspielerin Ana de Armas (Blade Runner 2049). Sie mimt Eve Macarro, eine Auftragskillerin, die in einer Akademie für Ballerinas ausgebildet worden ist.

In dieser Hinsicht ähnelt die Figur auch Black Widow aus den Marvel-Filmen – dargestellt von Scarlett Johansson. Insofern überrascht es nicht, dass viele User in den Kommentaren unter dem Trailer genau diesen Vergleich ziehen und sogar davon sprechen, dass Ballerina der Film ist, der Black Widow 2021 hätte sein sollen – also ein knallharter Action-Streifen ohne Kompromisse.

Ana de Armas spielt Eve, eine Ballerina und Auftragskillerin. (© Lionsgate)

Ballerina hatte mit Problemen zu kämpfen

Allerdings müssen Fans von Keanu Reeves nicht traurig sein. Die eigentliche Hauptfigur der Reihe hat natürlich einen Gastauftritt in Ballerina und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar ein furioses Finale, wo beide Killer Seite an Seite kämpfen. Erfahren werden Filmfans das erst im nächsten Jahr, wenn From the World of John Wick: Ballerina in den Kinos startet und zwar am 06. Juni 2025.

Dann wird sich auch zeigen, ob der temporeiche Film mit der beliebten Hauptreihe mithalten kann. Es gab nämliche diverse Nachdrehs, da Publisher Lionsgate mit der ersten Fassung des Films unzufrieden gewesen sein soll. Daraufhin wurde Ballerina vom ursprünglichen Regisseur der Reihe, Chad Stahelski, massiv überarbeitet.

