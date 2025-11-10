Jujutsu Kaisen: Offizieller Release-Termin von Staffel 3, Simulcast und Kinofilm bekannt

Yuji Itadori, Megumi Fushiguro und ihre Verbündeten werden in „Jujutsu Kaisen“ Staffel 3 zurückkehren. Endlich haben wir auch einen konkreten Termin für die Fortsetzung. Alle wichtigen Infos zu Season 3 lest ihr hier.

Wann erscheint Staffel 3? + Trailer

Endlich gibt es Klarheit zum Start von „Jujutsu Kaisen“ Staffel 3: Die neuen Folgen werden ab dem 8. Januar 2026 gezeigt, wie auf dem offiziellen X-Kanal angekündigt wurde. Hierzulande läuft die 3. Staffel wie gewohnt im Simulcast bei Crunchyroll.

Übersetzung des Tweets:

◤ TV-Anime Staffel 3 „#The Culling Game Teil 1“

Teaser-Bild veröffentlicht &

Ausstrahlungstermin bekannt gegeben!!◢



#Yūji Itadori VS #Yūta Okkotsu

Der tödliche Kampf zwischen zwei Schülern desselben Meisters. Und so beginnen die „Metzel-Spiele“―



Landesweite Simultanausstrahlung ab Donnerstag, 8. Januar 2026, jeden Donnerstag um 00:26 Uhr (Mitternacht) auf MBS/TBS Network 28 Stationen, Super Animeism TURBO-Sendeplatz!!

Trailer

Zweiter Compilation-Film leitet in die neue Staffel ein

Neben dem Release von Staffel 3 im Januar 2026 wurde auch ein zweiter Compilation-Film zu „Jujutsu Kaisen“ nach „Hidden Inventory / Premature Death“ angekündigt. In Japan ist der Film namens „Jujutsu Kaisen: Execution“ am 7. November 2025 in den Kinos angelaufen. Der Film fasst den „Shibuya Incident“-Arc zusammen, zeigt die ersten beiden Episoden des „Culling Game“-Arcs und leitet so nahtlos in die neue Staffel über.

Hierzulande wird der Film Ende November in ausgewählten Kinos laufen. Wo und wann ihr den Film genau sehen könnt, sowie den Ticket-Vorverkauf findet ihr hier: Deutschland | Österreich & Schweiz

Wer nicht länger warten möchte, kann die Geschichte natürlich auch im Manga weiterlesen. Die letzte Folge der zweiten Staffel behandelte die Kapitel 136 bis 139. Somit könnt ihr direkt bei Band 16 des Mangas einsteigen:

Ankündigung verwirrt Fans über Release-Termin

Mit einem sehr kryptischen Posting des offiziellen „Jujutsu Kaisen“-Kanals auf X (ehemals Twitter) wurde Fans der Serie Ende 2024 in die Irre geführt. Bei dem Post wird nur der „Metzel-Spiele“-Arc (auch „Culling Game“-Arc), Season 3 sowie das Datum 21.12.2024 genannt. Dies war jedoch NICHT das Release-Datum der neuen Staffel.

Stattdessen soll der Post nur eine Ankündigung dafür sein, dass neue Informationen zur 3. Staffel auf dem Jump-Festa 2024, einer Manga-, Anime und Videospiel-Messe, welche am 21. und 22. Dezember in Tokio stattfand, präsentiert werden (Quelle: jujutsukaisen.jp).

Ankündigung von Staffel 3

Die Produktion der dritten Staffel wurde offiziell angekündigt. Ebenfalls wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht. Staffel 3 wird mit dem Metzel-Spiele-Arc beginnen und erneut vom Animationsstudio MAPPA (Chainsaw Man, Attack on Titan: The Final Season) produziert.

Die Ankündigung des offiziellen X-Accounts von „Jujutsu Kaisen“ besagt sinngemäß:

„TV-Animation „#Jujutsu Kaisen“

Die Produktion der Fortsetzung „#Shimetsu Kaiyū“ ist bestätigt!

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Die Produktion von „Shimetsu Kaiyu“, indem es um die Metzel-Spiele geht, ist beschlossen. Es geht um den schlimmsten Magier der Geschichte, Kenjaku, und die Ermordung derjenigen, die von seinem Fluch belegt wurden.“

