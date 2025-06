Kabel 1 zeigt heute Abend einen zeitlosen Klassiker, der ein Genre begründet hat

Nach diesem Film traut ihr euch eine Weile nicht mehr ins Wasser.

Kabel 1 zeigt am 19. Juni 2025 ab 20:15 Uhr „Der weiße Hai“ im Free-TV. Der Streifen mag inzwischen tatsächlich 50 Jahre auf dem Buckel haben, ist jedoch auch heute noch für jeden Filmfan ein absolutes Must-watch. Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen will, wirft einen Blick in den Trailer ganz oben im Artikel.

„Der weiße Hai“ ist Pflicht für jeden Filmfan

Wer den Film als „alten Schinken“ abtut, lässt sich eine echte Perle entgehen – das beweist auch die IMDb-Wertung von 8,1 von 10 möglichen Punkten (Quelle: IMDb). Kein Wunder also, dass es kurz nach dem Release 1975 eine regelrechte Flut von Tiefsee-Kreaturen-Filmen gab.

Das Meisterwerk von Steven Spielberg hat quasi im Alleingang das Genre des Hai-Films begründet, das bis heute immer wieder bedient wird – auch wenn kein anderer Genre-Mitstreiter bisher die Qualität von „Der weiße Hai“ erreichen konnte.

Die Kollegen von kino.de verraten euch, welche Hai-Filme ihr euch als Freund des Genres unbedingt anschauen solltet – und welche ihr getrost auslassen könnt:

Darum geht’s in „Der weiße Hai“

Im kleinen Badeort Amity Island wird eines Morgens die Leiche einer Schwimmerin entdeckt, die allem Anschein nach einem Hai zum Opfer gefallen ist. Während die Polizei nach diesem Fund darauf drängt, die Strände zu schließen, hält der Bürgermeister des Ortes dagegen – schließlich würde das die Einnahmen des Ortes während der anstehenden Tourismus-Saison ins Bodenlose stürzen.

Während der Bürgermeister versucht, die Gefahr herunterzuspielen, gründet sich ein kleines Team im Ort, das es sich zur Aufgabe macht, den „Killer-Hai“ zur Strecke zu bringen. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Spielberg versteht sein Handwerk! Wirklich oft gibt es den namensgebenden weißen Hai im Film gar nicht zu sehen – und das ist auch gut so. Gemixt mit dem stimmungsvollen Soundtrack ist der Horror, den ich mir als Zuschauer ausmale, viel schlimmer als das, was wirklich unter der Wasseroberfläche lauert. Von mir kriegt „der weiße Hai“ eine klare Empfehlung. Wer den Film bislang verpasst hat, hat heute Abend die Chance, den Klassiker ab 20:15 Uhr bei Kabel 1 nachzuholen. Robert Kohlick

