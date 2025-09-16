Kampfansage an Netflix: WOW senkt die Preise um 50 Prozent

Streaming – da denkt man sofort an Netflix. Doch es gibt noch mehr als den Platzhirsch. Mit WOW holt ihr euch ebenfalls ein starkes Film- und Serienangebot ins Haus, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Und jetzt kommt der Knaller: WOW hat den Preis für sein Film- und Serienpaket glatt halbiert und ist damit sogar günstiger als Netflix.

WOW Filme & Serien jetzt 50 Prozent günstiger

Während im Supermarkt, beim Friseur oder im Restaurant die Preise steigen, geht es hier endlich mal in die andere Richtung: Für nur 4,98 Euro (jetzt bei WOW ansehen) im Monat bekommt ihr das volle WOW-Programm. Das sind satte 50 Prozent Rabatt.

Das Paket „WOW Filme & Serien“ liefert euch eine Mischung aus topaktuellen Kino-Blockbustern, zeitlosen Klassikern und hochkarätigen Serien – darunter natürlich viele HBO-Hits und Sky Originals.

Bei den Serien erwarten euch zum Beispiel die bissige Satire „The White Lotus“, das HBO-Drama „Task“ mit Marvel-Star Mark Ruffalo oder die gefeierte Endzeit-Saga „The Last of Us“, aktuell mit Staffel 2. Auch Crime-Fans kommen mit „The Rookie“ auf ihre Kosten, während Comedy-Liebhaber mit Klassikern wie „The Big Bang Theory“ oder „Der Prinz von Bel-Air“ bestens versorgt sind.

Und für Film-Fans? Da gibt es alles von Sci-Fi wie „Interstellar“, über aktuelle Horror-Hits wie „Speak No Evil“ (absolute Empfehlung!) bis hin zu Kult-Comedies wie „Hangover“ 1–3. Wer’s richtig gruselig mag, sollte bei Schockern wie „A Quiet Place“, „Smile 2“ oder „Heretic“ mit Hugh Grant reinschauen

Das solltet ihr zum WOW-Abo wissen

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate, danach verlängert sich das Abo unbefristet für 9,98 Euro im Monat. Kündigen könnt ihr erstmals nach Ablauf der ersten 12 Monate, danach jederzeit monatlich. Wer von Anfang an flexibel bleiben möchte, bekommt WOW Filme & Serien auch direkt zum Preis von 9,98 Euro im Monat – ganz ohne lange Bindung.

