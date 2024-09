Kaufwarnung auf Steam: Fallt bloß nicht auf diese miese Masche rein

Auf Steam stehen hohe Rabatte auf der Tagesordnung. 75, 80 oder manchmal sogar 90 Prozent Preisnachlass sind keine Seltenheit. Doch Schnäppchenjäger müssen aufpassen. Denn einige Entwickler locken mit gigantischen Rabatten von 99 Prozent, die jedoch vollkommen an den Haaren herbeigezogen sind.

Steam-Schnäppchen? Von wegen! Augen auf beim Games-Einkauf

Immer wieder hagelt es Rabatte auf Steam. Selbst große Blockbuster-Spiele werden nach einigen Jahren oder manchmal sogar schon wenigen Monaten zu Spottpreisen verkauft – die Kunden freut es! Viele suchen auch explizit nach Sonderangeboten, um ordentlich Geld zu sparen.



Doch genau das machen sich einige Entwickler zunutze, wie ein kurzer Blick in den Steam Store offenbart. Entwickler wie Top-Down Games, Hede Games KG Game Studuo, PUZZLE Games oder Aztech rufen etwa für viele ihrer kleinen Wimmelbild-Spiele regulär einen Preis von 194,99 Euro auf. Von diesen haben sie etliche im Angebot, die sie auch immer wieder in Form von Bundles verkaufen, in denen etliche Spiele zusammengefasst werden.



Diese Bundles bieten sie wiederum regelmäßig stark vergünstigt auf Steam an. Dabei reduzieren sie den Kaufpreis um gigantische 99 Prozent. Auf diese Weise kostet ein Spiele-Bundle mit 31 Games, was regulär mit über 6.000 Euro zu Buche schlägt, plötzlich nur noch 57,72 Euro (bei Steam anschauen). Das Angebot des Jahrhunderts, oder?

Einige Entwickler verlangen regulär absolute Mondpreise für ihre Spiele (© Screenshot Steam Store / GIGA)

Von wegen. Mit dieser Masche versuchen Entwickler und Publisher den Eindruck zu erwecken, dass die Spieler massig Geld sparen können – obwohl sie sowieso damit rechnen, kein einziges ihrer Spiele zum Vollpreis zu verkaufen. Es geht einfach nur darum, die Spiele möglichst oft im Sale zu haben.

Abzocke auf Steam: Valve muss handeln Auch wenn der Großteil der Steam-Spieler hoffentlich mitkriegt, dass es sich hierbei um eine perfide Masche handelt und am Ende jeder für seinen Kauf selbst verantwortlich ist: Das kann so nicht weitergehen, Valve!



Unwissende Kunden werden getäuscht und dreist über den Tisch gezogen. Solche Entwickler und Publisher haben in eurem Shop nichts verloren und sollten meiner Meinung nach direkt gesperrt werden. Zumal ein kurzer Blick ausreicht, um festzustellen, dass es sich bei den vermeintlichen Schnäppchen um billigste Shovelware handelt. Robert Kohlick

Auf der Suche nach echten Steam-Schnäppchen? Dann packt euch am besten diese Spiele auf eure Wunschliste und wartet auf den nächsten Sale:

