Kaum jemand kennt’s: Mit diesem Trick werden Prime-Video-Dialoge endlich laut und klar!

Immer wieder kommt es vor, dass Dialoge in Filmen zu leise sind, während Hintergrundmusik und -Geräusche einem die Ohren wegfliegen lassen. Mit einer verbesserten Option geht Amazon gegen das Problem bei Prime-Video-Inhalten an.

So kann man in den Audio-Optionen bei Prime-Video-Filmen den „Dialog-Boost“ aktivieren. Das Feature wurde inzwischen verbessert,

Amazon Prime Video: Dialog-Boost aktivieren – so gehts & das bringts

Die Dialog-Boost-Option lässt sich direkt während der Wiedergabe aktivieren, indem man die Ton-Optionen ansteuert. Neben den verschiedenen Sprachoptionen findet man hier auch die „Dialog Boost“-Einstellung. Dabei kann man zwischen einer „mittleren“ und „hohen“ Boost-Optimierung auswählen („Dialogue Boost: High“ und „Dialogue Boost: Medium“). So findet ihr die Einstellung:

Öffnet die Einstellungen des Fire-TV-Geräts. Steuert den Bereich „Töne und Bildschirm“ an. Wählt hier das Menü für „Audio“. Unter „Dialogue Boost“ könnt ihr die gewünschte Einstellung vornehmen.

Das Boost-Feature ist nicht bei allen Inhalten verfügbar. Dort, wo man es aktivieren kann, lässt sich die Balance zwischen Dialogen und Geräuschen bei Action-Szenen optimieren. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wird diese Sound-Option noch besser. So können Dialoge besser erkannt werden, um die Sprache deutlicher von anderen Umgebungsgeräuschen abzuheben. Die Einstellung soll sich nicht nur auf Prime-Video-Inhalte auswirken, sondern auf alle Apps auf dem Fire-TV-Gerät, also auch Netflix, YouTube und andere Streaming-Dienste. Das verbesserte Feature steht bei allen Fire-TV-Geräten ab der zweiten Generation der 4K-Sticks zur Verfügung.

Mit Dialog-Boost Gespräche in Filmen besser verstehen

Ob es die Auswahl bei einem Inhalt gibt, seht ihr bereits in der Übersicht der verschiedenen Spracheinstellungsmöglichkeiten auf der Detailseite eines Films oder einer Serie. Die Option kann man bei allen Geräten auswählen, mit denen sich Prime-Video-Inhalte abspielen lassen. Den leisen Ton kann man also bei Gesprächen nicht nur bei der Wiedergabe im Browser, sondern auch in Amazon-Video-Apps auf Fire TV, Smartphones & Co. regulieren.

An anderer Stelle erklären wir, warum es überhaupt zu solchen Unterschieden in der Lautstärke der Dialoge und anderer Geräusche in Filmen kommt und was man sonst noch dagegen tun kann.

Die Boost-Funktion ist primär für eine barrierefreie Nutzung vorgesehen, dürfte aber für alle Nutzer eine willkommene Einstellungsmöglichkeit sein, wenn man Dialoge in Filmen und Serien schlecht versteht.

ARD und ZDF bieten mit der „Klaren Sprache“ ebenfalls seit einiger Zeit eine bessere Dialogerkennung für eigene Streaming-Inhalte an.